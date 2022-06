Oroscopo Branko 26 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Una relazione con una persona cara ha bisogno di evolvere, magari basta un piccolo ritocco a livello interpersonale. Se puoi puntare ad un simile cambiamento senza aver paura di perdere il controllo, il vostro legame ne uscirà rafforzato. In questo momento hai bisogno di ricevere, ma troverai qualche ostacolo sul tuo cammino.

Toro (21 aprile – 20 maggio): n questo periodo hai la tendenza a brillare in società, e questo sicuramente attira non pochi complimenti se non addirittura dell’ammirazione. Tutti sono felici di conoscerti e di avere la possibilità di divertirsi con te. Non per questo ti devi allontanare da quelle che sono le priorità della giornata, e che richiedono tutta la tua attenzione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo momento tendi ad essere molto impulsivo per quanto riguarda il denaro, pensaci due volte prima di agire. Potresti essere tentato da degli acquisti irragionevoli, ma è una buona idea a lungo andare? Cerca di fare chiarezza sulla tua attuale capacità di giudizio e sforzati a non agire in maniera troppo brusca.

Oroscopo Branko 26 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La tua eccitazione è contagiosa, ma il fatto che le persone vicine la sopportino bene non vuol dire che ti permetterà di assolvere a tutti gli impegni. Probabilmente un’idea ti sembrerà così buona che correrai il rischio di agire in maniera troppo impulsiva, e ti imbatterai in un ostacolo che avrebbe potuto essere evitato con un po’ più di prudenza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti senti combattuto tra due direzioni. Sai bene che ritirarsi al momento è l’opzione migliore e ti stai a poco a poco rassegnando a lasciar correre senza reagire, nell’attesa di una prossima opportunità. Tuttavia, questa opzione non ti piace. Ma qualcuno della tua cerchia ti ordina di chinare il capo, per questa volta. Oggi la pazienza è d’obbligo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anche se la giornata è iniziata bene, ti senti sempre più ansioso e sballottato in tutte le direzioni. È veramente importante che tu definisca le tue priorità, semplicemente perché non puoi riuscire a fare tutto quello che ti verrà richiesto oggi.

Oroscopo Branko 26 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): on sei dell’umore giusto per rivelare le tue intenzioni. Anche se da parte tua sai bene quello che vuoi, l’idea che lo sappiano gli altri non ti piace più di tanto. Tuttavia, escludere gli altri da quelli che sono i tuoi desideri, sarebbe solo uno spreco di energie, in questo periodo, soprattutto perché i tuoi cari ne sanno forse di più di quanto non pensi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai l’impressione che qualcuno ti abbia messo da parte, ma purtroppo non avrai neanche il tempo per la delusione. Forse ti ritroverai a dover rimediare tempestivamente agli errori di questa persona, ma in ogni caso non è la giornata giusta per infrangere le regole e uscire dal seminato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La tua creatività oggi raggiungerà delle nuove vette, ma potrai ancora moltiplicarla per dieci mettendoti in società con qualcuno. In questo momento i partenariati sono molto vantaggiosi per te, grazie alla tua capacità di trasmettere agli altri la tua energia positiva.

Oroscopo Branko 26 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sei attento e ricettivo, cosa che ti permetterà di rilevare un buffo segnale. Ti è difficile capire da dove proviene il tuo buonumore, ma accetti questo segnale per quello che è, vale a dire come una buona notizia. Tuttavia, nonostante tu sia pronto ad accogliere un evento speciale nella tua vita, dovrai ancora aspettare un giorno o due.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ti senti talmente sicuro di te che saresti pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Anche i tuoi cari potrebbero meravigliarsi per la tua insolita capacità di ascoltare di più prima di agire. In ogni caso, non lasciarti influenzare troppo. Cerca di riversare la tua energia a beneficio della maggioranza.

