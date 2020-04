Oroscopo Branko 26 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Secondo l’oroscopo di Branko oggi avrai energia da vendere! La giornata promette bene per quanto riguarda i rapporti sociali, per cui perché non organizzare qualcosa di divertente con gli amici, come un aperitivo online?

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questi giorni hai bisogno di sentire i tuoi affetti vicino. Il rischio in cui puoi imbatterti oggi, però, se non sarai prudente, secondo l’oroscopo dell’astrologo Branko, sarà quello di risultare troppo possessivo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi, anticipa l’oroscopo di Branko, avrai la Luna nel segno, che vuol dire ottimo momento per l’amore. Le nuove conoscenze, i flirt nati adesso hanno ottime possibilità di trasformarsi in qualcosa di più solido e duraturo.

Oroscopo Branko 26 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La settimana si conclude in modo più tranquillo rispetto a come è cominciata. L’oroscopo di Branko preannuncia per oggi una giornata all’insegna della serenità. Ti sentirai più disponibile nei confronti di chi ti sta vicino e avrai modo, in alcune occasioni, di dimostrare la tua generosità.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il consiglio dell’oroscopo di Branko è quello di sfruttare questo sabato per rilassarti. Vieni da una settimana piuttosto faticosa, in cui sei stato protagonista involontario di qualche discussione accesa. Ora è il momento di concederti un po’ di sano relax.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo una settimana caratterizzata da alti e bassi in amore, finalmente la vita sentimentale prenderà una piega decisamente migliore. Oggi, secondo l‘astrologo istriano, potresti ritrovare quella passione di coppia che negli ultimi tempi avevi messo da parte per via delle troppe preoccupazioni.

Oroscopo Branko 26 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La settimana per te è cominciata con il piede sbagliato, ma durante il weekend avrai u buon recupero. Il suggerimento dell’oroscopo di Branko per oggi è quello di programmare un viaggio, magari all’estero, da realizzare non appena questa emergenza sarà superata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai avuto dei giorno abbastanza stressanti, ma oggi potrai recuperare bene. L’oroscopo di Branko anticipa un sabato sera da condividere con la tua dolce metà all’insegna del romanticismo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa Venere nel segno dei Gemelli oggi farà sentire particolarmente il suo influsso. Secondo l’oroscopo di Branko avrai il cuore stregato da qualcuno. Il consiglio degli astri: attenzione a non perdere la testa!

Oroscopo Branko 26 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dopo una settimana molto impegnativa, oggi potrai concederti un po’ di meritato riposo. L’oroscopo di Branko annuncia un sabato tutto da godere all’insegna dell’intimità familiare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se il lavoro ti provoca ancora delle preoccupazioni, l’amore, secondo le previsioni dell’astrologo Branko, oggi ti regalerà delle belle emozioni. Non è detto che qualche Acquario single non faccia un incontro, magari online, interessante…

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti lasci alle spalle una settimana caratterizzata da alti e bassi. Il lavoro sta ripartendo, anche se lentamente, ma l’amore ti suscita ancora un forte senso di disagio. Il suggerimento delle stelle è quello di sfruttare questa giornata per riposare e ricaricare le batterie.

