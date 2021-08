Oroscopo Branko 26 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa volta non lasciatevi prendere in giro da belle parole e non permettete loro di buttarvi giù. Sentirete il bisogno di superare voi stessi oggi, per mostrare ciò che siete in grado di fare. Attenzione a non consumarvi troppo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Sarete in grado di vivacizzare l’atmosfera senza essere intimiditi da persone poco flessibili. Non preoccupatevi troppo di essi!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete totalmente spietati agli occhi degli altri. Il buon umore sarà però presente. Il vostro sistema digestivo necessita di alcune accortezze, è tempo di fare il punto sulla vostra alimentazione, riducete gli zuccheri.

Oroscopo Branko 26 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vita familiare è in cima alle vostre priorità di oggi. Siate umili e limitate i vostri giudizi. Non fate nulla di troppo impegnativo fisicamente, state mettendo la barra troppo in alto. Ascoltate quello che vi dice il vostro corpo invece di scoprire i suoi limiti attraverso tentativi ed errori!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

Oroscopo Branko 26 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I consigli degli altri vi permetteranno di migliorare i vostri progetti futuri in modo da essere pronti ad ascoltare. Il vostro stato d’animo tende ad essere informale e spensierato. Vi farebbe bene riposare a casa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non preoccupatevi troppo di cose per cui non potete fare nulla – siate pronti a vivere veramente, a ad approfittarne della vita. Respirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le modifiche stanno per mettersi in atto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se avete cose da fare oggi, avrete difficoltà a rimanere concentrati in quanto sarete distratti dalle conversazioni. I vostri impulsi vi impediscono di compiere sforzi e ciò vi stanca. Un giorno di congedo sarebbe utile.

Oroscopo Branko 26 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro alone di mistero è più forte di quanto pensate e il vostro bisogno di pace e di tranquillità può essere alleviato in altri modi. Siete al top della forma. Le cose andrebbero meglio se tentaste di bilanciare la vostra dieta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

OROSCOPO BRANKO 25 AGOSTO 2021