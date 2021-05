Oroscopo Branko 25 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 25 maggio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi non sei proprio in forma smagliante, a causa di una vicenda del passato che ti impedisce di concentrarti sul presente. Sai quello che vuoi e dove vuoi arrivare, ma ti senti come imprigionato. Non permettere ai contrattempi di turbarti così tanto, potresti arrivare a fare una stupidaggine. Hai bisogno di procedere cautamente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): passerai un bel po’ di tempo a districarti dalle circostanze difficili. Non sei alla ricerca della semplicità, visto che sei perfettamente in grado di farcela quando ti vengono date maggiori responsabilità. Semplicemente non avevi bisogno di complicarti la vita in questo momento in cui era già abbastanza complicata di per sé.

Oroscopo Branko 25 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che hai già costruito, anche se nella fretta vorresti saltare una o due tappe. Oggi non hai le idee molto chiare, meglio togliere il piede dall’acceleratore. Prorogare la scadenza ti darà giusto il tempo sufficiente per prendere in considerazione un’opzione ancora possibile.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti sei alzato con il piede giusto, ma a che serve se tutti ti sembrano di pessimo umore? Invece di cercare di aggiustare qualcosa, fai piuttosto un passo indietro, in veste di osservatore. Rimanda le tue azioni a un altro momento, quando sentirai che la tua cerchia è più ricettiva.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo momento avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale.

Oroscopo Branko 25 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): la tua eccitazione è contagiosa, ma il fatto che le persone vicine la sopportino bene non vuol dire che ti permetterà di assolvere a tutti gli impegni. Probabilmente un’idea ti sembrerà così buona che correrai il rischio di agire in maniera troppo impulsiva.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): I tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po’ di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme

Oroscopo Branko 25 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sarai sensibile, particolarmente empatico con il tuo entourage sul lavoro, e abile nel gestire le situazioni di gruppo. Mantieni la tua ambizione in una forma che non sia minacciosa e che vada di pari passo con gli interessi degli altri. Cerca solo di stare attento ai consigli che ti vengono dati da certi tuoi colleghi, e mantieni uno spirito critico.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le tue entrare, oppure diminuire le spese. Forse dipende dal ritorno dell’autostima? Comincia piano piano, per poter integrare le tue vittorie precedenti alla tua crescita futura.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sarai sensibile, particolarmente empatico con il tuo entourage sul lavoro, e abile nel gestire le situazioni di gruppo. Mantieni la tua ambizione in una forma che non sia minacciosa e che vada di pari passo con gli interessi degli altri.

