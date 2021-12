Oroscopo Branko 25 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 25 dicembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete maggiore fiducia in voi stessi e una crescente esigenza di trasformare i sogni in realtà. Siete al top della forma e gestite la vostra energia con abilità, senza che questo sia evidente a chi vi circonda

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete più sulla difensiva del solito. Non mescolatevi con chiunque e mantenete la calma. Sforzo mentale, irrequietezza, bisogno di azioni costruttive: questi sono tutti motivi che possono causare un’immensa stanchezza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Un’immensa soddisfazione è in vista… Troverete il supporto per mettere a punto i vostri progetti. L’atmosfera intorno a voi è così vivace che rischiate di minare la vostra energia. Cercate un ambiente tranquillo e ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 25 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete più propensi ad aumentare le vostre speranze, quindi ottenete maggiori informazioni. Vi sentite a vostro agio con voi stessi, e più in sintonia con il vostro corpo. Mantenete l’entusiasmo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere ciò che pensate a voce alta, anche se ciò farà scintille. Siete in buona forma ma i vostri occhi sono più grandi dello stomaco – attenti a non mangiare troppo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete completamente ripiegati su voi stessi, ma avrete ispirazione per procedere nei vostri piani. State spendendo troppe energie e la stanchezza potrebbe giocare un brutto tiro. Prendete tempo per ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo e da soli.

Oroscopo Branko 25 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le vostre capacità di mediazione si riveleranno molto utili per dissipare i conflitti che sono in atto intorno a voi. Volete fare troppo e non avete intenzione di adeguare il vostro ritmo. In entrambi i casi riducete, oppure prendere il tempo per recuperare in seguito.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il vostro stato d’animo vi permetterà di capire velocemente i problemi. Le distanze vi permetteranno di trovare soluzioni. I rinnovati segnali di energia troveranno espressione nell’avvio efficace di un progetto a voi caro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ritrovate più serenità. È tempo di fare un passo indietro per quanto riguarda le ultime settimane. Sarete in ottima forma oggi, soprattutto se vi dedicate al vostro sport preferito. Approfittate della vita al massimo.

Oroscopo Branko 25 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): State per raggiungere il successo nei vostri progetti con vero e proprio ottimismo. Siete tornati in forma ed avete la necessaria sicurezza per affrontare ciò che deve essere affrontato. Non perdetevi in parole inutili.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tempo libero vi fornirà un’opportunità di realizzazione personale. L’amicizia è evidente! Troverete facile trovare un buon equilibrio tra l’attività e il riposo, questo sarà positivo per il vostro benessere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’influenza di qualcuno a voi vicino sarà positiva ed eliminerà i vostri dubbi, quindi non isolatevi. Sarete pieni di vitalità e nulla vi fermerà, fisicamente! Dovreste regolarmente bere più liquidi.

