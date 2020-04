Oroscopo Branko 25 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 25 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Secondo l’oroscopo di Branko, oggi potresti ritrovarti ad affrontare delle questioni legate a una compravendita: le stelle sono dalla tua parte. Nei prossimi giorni, poi, si unirà Mercurio ad aumentare il tuo fiuto per gli affari.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Con l’ingresso della Luna nel tuo segno hai una bella carica di energia in più. Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, saranno favoriti i sentimenti. Qualche Toro potrebbe sentire perfino il batticuore per qualcuno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Stai recuperando, a poco a poco, un’armonia interiore che avevi perso in passato. L’oroscopo di Branko ti consiglia di sfruttare la giornata di oggi per staccare la spina dagli impegni quotidiani e dedicare del tempo a un’attività spirituale.

Oroscopo Branko 25 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Lo stato d’animo è migliorato di gran lunga rispetto ai primi giorni della settimana. Piano piano recuperi e l’oroscopo di Branko indica per oggi una giornata molto positiva dal punto di vista relazionale. Approfittane per chiamare un vecchio amico o fare nuovi incontri online.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, sarai protetto dall’influsso benevolo di Mercurio. Il pianeta dell’intelligenza ce la metterà tutta per levarti dai guai, ma tu dovresti cercare, nelle prossime ore, di non imbarcarti in questioni legali complicate.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Hai un oroscopo molto fortunato che ti preannuncia nuove opportunità all’orizzonte. Il famoso astrologo Branko indica delle proposte lavorative che potrebbero comportare un possibile viaggio o trasferimento.

Oroscopo Branko 25 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dopo un inizio settimana piuttosto faticoso, si prospetta un venerdì più promettente dal punto di vista lavorativo. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi potresti ritrovarti tra le mani una proposta di lavoro interessante. Le stelle sono dalla tua parte, ma tu cerca di contrattare!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La tua settimana è stata decisamente altalenante: a momenti più produttivi si sono alternati dei momenti molto stressanti. Purtroppo oggi non sarà migliore e l’oroscopo di Branko prevede una possibile emicrania per molti Scorpione. Dedica del tempo per curare la tua forma fisica!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Finalmente stai riconquistando la tua grinta. Nonostante il periodo complicato, per te si apriranno nuove possibilità lavorative. L’oroscopo di Branko di oggi anticipa un’occasione d’oro per fare uno scatto di carriera.

Oroscopo Branko 25 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dopo un inizio settimana abbastanza pesante, oggi potrai godere una piacevole giornata all’insegna dell’intesa di coppia. Secondo l’oroscopo di Branko venerdì qualche Capricorno diventerà goloso d’amore!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La tua settimana procede tra alti e bassi, fra stress lavorativo e discussioni in famiglia. L’oroscopo di Branko prevede per oggi la possibilità di ritrovarti protagonista di una controversia. Non ti devi preoccupare, perché tirerai fuori ottime capacità di mediazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il suggerimento dell’astrologo Branko per la giornata di oggi è quello di usare più moderazione. Reagisci meno di pancia e sforzati di usare la prudenza, soprattutto se dovrai chiarirti con il partner.

