Oroscopo Branko 24 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 24 novembre 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Proprio adesso che iniziavi a sentirti a tuo agio in una certa routine, ecco che qualcuno viene a sconvolgere il tuo piccolo equilibrio. La stabilità che avevi appena ottenuto in questo momento è a rischio. Invece di batterti per far tornare tutto come prima, aspetta che si calmino un po’ le acque.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi hai un’agenda talmente fitta di impegni che il più piccolo ritardo potrebbe far andare tutto in frantumi. Sentiti libero di dire di no, per ridurre la pressione. Cerca comunque di non lasciare tutto per l’ultimo momento, altrimenti diventerà molto difficile gestire la situazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie.

Oroscopo Branko 24 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avere a che fare con qualcuno molto testardo oggi potrebbe essere problematico. Sei soggetto alle emozioni forti e se sei convinto di aver ragione, queste potrebbero esserti d’intralcio in una discussione amichevole. Non lasciare che un piccolo malinteso diventi una sfida smisurata, non è affatto opportuno se si vuole arrivare a una soluzione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): passerai un bel po’ di tempo a districarti dalle circostanze difficili. Non sei alla ricerca della semplicità, visto che sei perfettamente in grado di farcela quando ti vengono date maggiori responsabilità. Semplicemente non avevi bisogno di complicarti la vita in questo momento in cui era già abbastanza complicata di per sé.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee. È piuttosto la capacità che hai in questo momento di analizzare il quadro generale di una certa situazione e di ricomporre i pezzi del puzzle per procedere verso il compimento.

Oroscopo Branko 24 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Chiunque si frapponga nel cammino della tua gratificazione avrà una sorpresa quando ti mostrerai pronto al conflitto. Non sei dell’umore adatto per sopportare i giudizi arbitrari o ingiusti. Oggi la tua forza emotiva è più forte del solito e forse dovresti fissare dei limiti per fare in modo che questo non ricada su di te in un secondo momento

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei meno interessato da quello che sta succedendo in questo momento piuttosto che da quello che ti riserva il destino. Hai la tendenza a interpretare qualsiasi circostanza in funzione dei tuoi obiettivi per il futuro, ma non per questo devi trascurare il presente.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti sembra che qualcosa sia sul punto di cambiare, ma non riesci a capire cosa. Questo ti impedisce di prepararti a quello che sta accadendo, cosa che ti fa precipitare nella frustrazione più assoluta. La migliore strategia consiste nel convincerti a restare nel momento presente.

