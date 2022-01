Oroscopo Branko 24 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra intuizione è molto forte oggi! Il vostro istinto vi guida nella giusta direzione. Approfittatene per disfarvi di alcune manie che si basano su circostanze obsolete e che vi nuocciono, in particolare per quanto riguarda le vostre abitudini alimentari.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Assertivi, testardi e spensierati al contempo, affronterete i compiti che vi attendono a testa alta. Non lasciate che gli altri vi intrappolino in lunghi discorsi che consumano la vostra energia, fateli arrivare al dunque.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Oroscopo Branko 24 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le cose andranno velocemente con chi vi circonda, sarete bombardati da tutti tipi di richieste. Non dite di sì a tutti. La vostra energia tornerà a voi, con un tempismo perfetto per iniziare un progetto che significa molto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Scoprirete alcune verità tra chi vi circonda, saranno difficili da accettare ma una benedizione sotto mentite spoglie. Siete in forma sempre migliore. Tutto ciò che dovete fare è prevedere le conseguenze e spendere la vostra energia in modo efficace.

Oroscopo Branko 24 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete confrontati ad una situazione in cui non sarete in grado di agire da soli. Siate ragionevoli con il cibo, gli eccessi sono allettanti ma il fegato ha bisogno di un periodo di riposo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Oroscopo Branko 24 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):Non dovreste essere turbati dai disordini che vi circondano. Rimanete concentrati sui vostri obiettivi. Vi sentite di nuovo in buona e sarà più facile abbandonare una cattiva abitudine.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Prenderete una certa distanza dagli eventi recenti. Le decisioni che prenderete saranno sia obiettive che costruttive per il futuro. Siete sicuramente in buona forma ma assicuratevi di mantenere un ritmo adeguato e non fate troppo esercizio in una volta.

