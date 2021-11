Oroscopo Branko 23 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 23 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sbalzi di umore caratterizzeranno il vostro ambiente, oggi. Insisterete affinché le cose vengano prese sul serio, ma non esagerate. La vostra dieta è la causa dei vostri problemi di stomaco. Smettete gli eccessi!

Toro (21 aprile – 20 maggio): All’ordine del giorno ci sono dei cambiamenti indispensabili. Mantenete la calma, e fate un grande passo indietro. Sentirete un calo di energia. State pensando troppo, quello che vi serve è il rilassamento totale.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La sincerità delle vostre proposte vi farà guadagnare sostegno da parte di chi vi circonda e sarete in grado di difendere la vostra causa con fermezza. Avrete la necessaria sicurezza avendo adempiuto agli obblighi, ma potreste trarne vantaggio se vi lasciate andare mentalmente.

Oroscopo Branko 23 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Una notizia inaspettata vi metterà in uno stato d’animo radioso e vi renderà più concilianti. Una sensazione di relax e di benessere interiore vi permette di ricaricare le batterie. Dedicatevi al tempo libero, vi aiuterà a rilassarvi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La gente invidia la vostra fiducia in voi stessi e questo potrebbe portare a un conflitto. Capricci insoliti e impulsi frenetici vi stancheranno – frenate il vostro entusiasmo per l’attività fisica.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vostra routine quotidiana sembrerà meno ingombrante ed uscire indenni è nel vostro interesse… Uno stile di vita sedentario non fa per voi, avrete bisogno di fare movimento. Riprendere lo sport sarebbe auspicabile per darvi forza.

Oroscopo Branko 23 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete completamente presi da pensieri e sogni ad occhi aperti, e sarete totalmente ispirati a realizzarli. Avete fatto troppo, la stanchezza può giocare brutti scherzi. Prendete tempo per un po’ di pace e tranquillità per ricaricare le batterie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vivete la vita appieno. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le richieste che vi arrivano vi fanno esitante. Cercate di tenere a mente dove vuole arrivare. Il vostro oscillare tra azione e apatia dimostra che state scavando in profondità nelle vostre riserve, andateci piano.

Oroscopo Branko 23 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Troverete facile raggiungere un accordo e assumere un impegno fermo. Sarete orgogliosi delle vostre azioni. Sarebbe un bene anticipare le conseguenze del vostro comportamento eccessivo e ottenere il giusto mix in termini di produzione di energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Potrete proporre piani che sono chiari e facili da discutere, ma alcuni aggiustamenti dovranno essere fatti per risolverli in blocco. Sarete più consapevoli del vostro metabolismo, e più inclini a prendervi cura di voi. Seguite questi vostri sentimenti!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro modo di esprimere le cose potrebbe farvi sembrare impertinenti, ma sormonterete alcune barriere interessanti nel contempo. Il vostro coraggio da i suoi frutti. Avete tendenza a fare troppo. Attenti alle lesioni accidentali oggi. I vostri sforzi non vi scoraggiano.

