Oroscopo Branko 23 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 23 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Stai ripartendo alla grande. I blocchi che hai incontrato negli ultimi tempi stanno, a poco a poco, scomparendo liberando il campo da fastidiosi intoppi. L’unico consiglio che ti dà l’oroscopo di Branko per oggi è di non essere troppo cocciuto in famiglia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il tuo oroscopo non è del tutto contrario, ma ti invita ad avere un comportamento più prudente. L’astrologo Branko suggerisce ai Toro di sfruttare la giornata di oggi per fare una riflessione profonda. Cosa vuoi davvero per il tuo futuro?

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Anche se non possiamo uscire di casa, dovresti approfittare di questo mercoledì per stringere nuove conoscenze online. L’oroscopo di Branko per oggi preannuncia un’ottima giornata per costruire una rete di contatti che si rivelerà utile in futuro.

Oroscopo Branko 23 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le cose, per te, stanno andando meglio rispetto allo scorso inverno. Dovrai però superare ancora delle difficoltà, prima di recuperare del tutto la serenità. Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovresti sforzarti di razionalizzare di più e reagire meno d’istinto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, dovrai muoverti con molte accortezza, perché potresti altrimenti prendere fuoco facilmente. Cerca di mantenere la calmai, anche di fronte a chi ti farà molto arrabbiare, imponendoti le proprie ragioni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il tuo oroscopo per oggi, secondo l’astrologo Branko, è molto promettente e anticipa la possibilità di fare un passo avanti nella tua carriera. Con stelle come queste non dovresti lasciarti intimorire dagli eventi esterni. Procedi fiducioso lungo la tua strada!

Oroscopo Branko 23 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questi giorni sei molto nervoso e rischi di diventar polemico oltre misura. L’avvertimento che ti fa l‘oroscopo di Branko per oggi è quello di muoverti con cautela, perché potresti trovarti ad affrontare una sfida diretta con qualcuno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa settimana sta mettendo a dura prova il tuo stato d’animo. L’invito dell’astrologo Branko è quello di essere più concentrato nella giornata di oggi, ma soprattutto nei prossimi giorni quando ci sarà un cambio di Luna piuttosto ostile.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Finalmente puoi dire di recuperare! Oggi, secondo la previsioni dell’oroscopo di Branko, avrai una giornata ricca di nuove idee e progetti. Anche se siamo costretti a questa vita domestica, chi l’ha detto che non puoi muoverti con l’immaginazione?

Oroscopo Branko 23 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Oggi sarà una giornata un po’ agitata, potresti avere diversi momenti piuttosto stressanti. L’astrologo Branko ti invita a prestare maggiore attenzione alla forma fisica, in particolar modo alla tua dieta alimentare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Forse negli ultimi tempi hai dovuto penare non poco per farti le tue ragioni con chiti sta vicino. Oggi, l’oroscopo di Branko preannuncia una giornata più semplice pe r te, perché finalmente avrai tutti d’accordo, disposti a sostenere una tua scelta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi dovrai affrontare una questione legata al patrimonio di famiglia. L’oroscopo di Branko ti invita ad agire con prudenza e valutare bene prima di prendere decisioni importanti.

