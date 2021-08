Oroscopo Branko 23 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 23 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra impulsività rischia di portarvi litigi. Limitate le parole per evitare queste tendenze. La vostra salute torna con idoneità fisica, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vivete la vita appieno. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Oroscopo Branko 23 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Troverete più facile costruire le vostre speranze per il futuro. Effettuate qualche accertamento dei fatti. State bene nella vostra pelle ed a vostro agio con voi stessi. Siete più in sintonia con le esigenze del vostro corpo. Questa è la strada da percorrere.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi sarà una buona giornata per stringere i legami di amicizia. È tempo di organizzare un incontro con gli amici! Volete fare qualcosa che vi piace e questo è esattamente ciò che vi serve per recuperare le energie.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Con un po’ più di pazienza e ponderazione, dovete superare un ostacolo. La situazione si sblocca. Incontrate meno resistenza del solito a causa della stanchezza mentale. Avete bisogno di ricaricare le batterie in un contesto di assoluta tranquillità.

Oroscopo Branko 23 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I vostri legami con i più giovani vi porterà gioia. Liberatevi da dubbi inutili. State ascoltando di più il vostro corpo e questo renderà più facile mantenere un equilibrio. Prendetevi cura delle vostre ossa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Oroscopo Branko 23 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Disporrete di volontà ed entusiasmo oggi, ma ciò vi renderà nervosi e un po’ permalosi. Le cose saranno tese e consumeranno la vostra energia – fate un bagno o andate a nuotare per scacciare lo stress.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Si faranno dei passi avanti oggi, ma otterrete il meritato riposo! Avrete ancora abbastanza energia per arrabbiarvi, e questo è un buon segno, ma non lasciatevi invadere dallo stress.

OROSCOPO BRANKO 22 AGOSTO 2021