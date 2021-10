Oroscopo Branko 22 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le idee fisse vi permetteranno di evitare di assumere troppo in una volta. Vi avvicinate ai vostri obiettivi. Vi sentite stanchi e avete bisogno di fuggire, di un cambiamento d’aria e di allontanarvi dalla routine quotidiana.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Otterrete un guadagno inaspettato, un aumento. Raccoglierete ciò che avete seminato. A dispetto della vostra assoluta necessità di agire, il vostro corpo ha disperatamente bisogno di riposo. Sarebbe una buona idea prenderlo in considerazione, per poter ricominciare da capo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non confidatevi con tutti. Non tutti sono in grado di condividere i vostri sogni. La vostra energia sta deviando la vostra mente dagli aspetti materiali. Le conversazioni con gli altri vi permetteranno di tornare delicatamente con i piedi per terra.

Oroscopo Branko 22 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete troppo sensibili per formulare qualsiasi giudizio reale sugli eventi che si snodano. Non sforzatevi di agire duramente. Sarà più facile del solito essere razionali sulle cose – è il momento di iniziare una dieta o di smettere una cattiva abitudine.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le dichiarazioni fatte non passeranno inosservate e sarete sia energici che efficaci nel perseguire i vostri obiettivi. Gli eccessi alimentari vi appesantiscono – la moderazione è d’oro. Avete bisogno di disintossicazione e di esercizio fisico per sentirvi meglio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete tempo di concentrarvi su un progetto personale, ma non discutetene ancora. Vi ritroverete a riconsiderare la vostra salute e il vostro stile di vita su base quotidiana e il lavoro in alcuni cambiamenti positivi.

Oroscopo Branko 22 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete in grado di far luce su una questione importante con qualcuno. Era ora che faceste così! State tenendo una buona forma, e saprete esattamente come mantenerla, la cosa più importante sarà quella di fermarsi prima di stancarsi totalmente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’atmosfera sarà tranquilla. Vi avvicinerete a nuovi piaceri senza perdere il senso dell’orientamento. Vi sentite sotto attacco per migliorare il vostro stile di vita. Pensate a una dieta più equilibrata anche.

Oroscopo Branko 22 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Combattenti, risoluti e allegri, affronterete le mansioni attese a testa alta. Non lasciatevi influenzare dalle voci che vi giungeranno, risolvete le cose da soli. Consumerete la vostra energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non sarete a corto di cose da fare oggi! Saprete inventarvi un sacco di cose, anche se minime. Una sensazione di stanchezza ostacolerà la vostra attività. La vostra alimentazione sarà all’origine di tale stanchezza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo è un buon momento per tutto ciò che riguarda le questioni ufficiali, giuridiche e amministrative. È il momento di procedere in questa direzione. Tenete i piedi per terra, soprattutto se siete invitati a cena. Non eccedete con il cibo, ascoltate il vostro corpo.

