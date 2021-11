Oroscopo Branko 22 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra vita sentimentale sarà al centro della scena, quindi uscite dal guscio senza indugio! Per riuscirci avete bisogno di ricaricare le batterie e di dormire di più e meglio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Prenderete una certa distanza dagli eventi recenti. Le decisioni che prenderete saranno sia obiettive che costruttive per il futuro. Siete sicuramente in buona forma ma assicuratevi di mantenere un ritmo adeguato e non fate troppo esercizio in una volta.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

Oroscopo Branko 22 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): State molto attenti nei confronti di coloro che vi circondano e il calore dei vostri rapporti con loro sarà un vero piacere. Dovreste capire che una cattiva abitudine potrebbe avere conseguenze spiacevoli per voi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete risoluti a riconciliarvi con il mondo. Essere in piacevole compagnia vi permetterà di fiorire. Prendete precauzioni prima di tuffarvi a capofitto in qualsiasi attività fisica, o sarà nefasto ancor prima di cominciare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): È necessario prendere il toro per le corna in campo finanziario. Anticipate le spese a venire. La vostra impulsività vi impedisce di camminare da soli correttamente e vi logora. Potrebbe essere giunto il momento per un giorno di riposo

Oroscopo Branko 22 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Concentrate le vostre azioni sulla qualità. La vostra perseveranza darà i suoi frutti, continuate così. Non mancheranno occasioni per farvi notare. Prendetela come un’opportunità per uscire dal guscio!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siete completamente ripiegati su voi stessi, ma avrete ispirazione per procedere nei vostri piani. State spendendo troppe energie e la stanchezza potrebbe giocare un brutto tiro. Prendete tempo per ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo e da soli.

Oroscopo Branko 22 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete più inclini a cercare chi vi assomiglia. Non diventate intolleranti però. Avete bisogno di una fuga mentale per allontanarvi dalla routine quotidiana e per rimanere in forma.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Delle riconciliazioni e discussioni sono in vista. Ascoltate con attenzione tutto ciò che sarà detto. La fortuna in questa occasione vi sorriderà. La vostra tendenza naturale a godere di ciò che la vita ha da offrire raggiungerà livelli significativi oggi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le vostre polemiche potranno creare attriti, provate ad abbassare i toni, pensate a ciò che dite. Approfittatene per abbandonare le vecchie abitudini che nuocciono alla vostra energia.

OROSCOPO BRANKO 21 NOVEMBRE 2021