Oroscopo Branko 22 marzo 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 marzo 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti senti pronto a fare qualcosa che non ti si addice e che potrebbe prendere in contropiede una persona vicina. Sfortunatamente la tua cerchia potrebbe essere destabilizzata dal tuo modo di fare bizzarro, come se tu fossi un’altra persona. Alcuni ti troveranno addirittura immaturo o irresponsabile.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Anche se stai pensando di prenderti delle ferie, la mancanza di tempo o di soldi potrebbe farti lasciar perdere. Non soccombere alla frustrazione e concentrati piuttosto sulla ricerca di soluzioni alternative. Ciò di cui hai bisogno è soprattutto staccare, non ti serve nessun lusso né bene materiale.

Oroscopo Branko 22 marzo 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La malinconia che senti da qualche giorno ti mette di fronte a numerose domande, alcune più urgenti di altre. Questo mette in secondo piano gli obiettivi a lungo termine a favore dei risultati immediati. Il problema è che quello su cui stai lavorando è importante, e richiede molto tempo e pazienza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei attratto dalla possibilità di avviare un nuovo progetto al lavoro o a casa. Allo stesso tempo, sei deciso a non lasciarti distrarre da un impegno a lungo termine. Questi due flussi energetici opposti tendono a renderti nervoso. La tua bilancia degli obiettivi a breve termine e dei desideri più remoti è piuttosto instabile.

Oroscopo Branko 22 marzo 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La giornata sarà all’insegna del tuo corpo e del tuo aspetto, che sia in ambito sportivo, della salute o più personale. Senti inoltre il bisogno di condividere le tue emozioni e dire tutto quello che ti passa per la testa. Insomma, sei dell’umore giusto, cosa che trasmette energia positiva alle persone che ti circondano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questo momento avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale. Fai quello che ti piace.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): C’è aria di cambiamento intorno a te, e anche se da diversi giorni stai opponendo resistenza, oggi ti senti pronto. Non succederà in un’ora, ma puoi sapere fin da ora dove indirizzare le tensioni e come calmarle. Ricomponi tutti gli scenari nella tua testa e assicurati di prevedere tutte le conseguenze delle tue scelte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.

