Oroscopo Branko 22 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 maggio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete modo di dimostrare la vostra abilità di mediatore nei momenti di conflitto tra chi vi circonda. Siete al top della forma, addirittura elettrici, perché avete soppresso alcune esigenze. Concedetevi un po’ di tempo per la vostra vita privata.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avete l’intenzione di saperne di più circa una persona che vi è vicina… Siate discreti! Avete un irresistibile desiderio di assaporare i piaceri della vita, ma siete in difficoltà perché non siete in grado di rilassarvi.

Oroscopo Branko 22 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete la possibilità di pensare di più a voi, approfittatene. I vostri desideri sono altrettanto validi degli altri. La gente vi chiederà molto… sarebbe un bene pianificare quello che dovete fare e rallentare un po’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete completamente presi da pensieri e sogni ad occhi aperti, e sarete totalmente ispirati a realizzarli. Avete fatto troppo, la stanchezza può giocare brutti scherzi. Prendete tempo per un po’ di pace e tranquillità per ricaricare le batterie.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Riceverete una notizia molto buona. Il vostro ottimismo sarà riacceso e vi porterà fortuna! Dovreste proprio rallentare il flusso dei pensieri nella vostra testa e mettere tutte le vostre riflessioni in pausa. Siete vicini allo strafare, respirate!

Oroscopo Branko 22 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La fuga sarà il tema ricorrente di questa giornata. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine per prendere un ventata di freschezza e di prendere una pausa dalle preoccupazioni anche se sono solo passeggere.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La fuga sarà il tema ricorrente di questa giornata. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine per prendere un ventata di freschezza e di prendere una pausa dalle preoccupazioni anche se sono solo passeggere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete molto inclini ad analizzare a fondo il vostro ego interiore, e questo vi permetterà di incanalare la vostra energia in modo costruttivo. Avete meno energia fisica in questo momento, ma passerà.

Oroscopo Branko 22 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Potrete trovare un modo intelligente di affrontare i dialoghi che renderanno le cose più facili con chi vi circonda. Avrete più energia mentale e un forte desiderio di libertà. Concedetevelo, sarà per voi un attimo di respiro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi sentirete avventurosi oggi. La fortuna è dalla vostra parte, grazie ai rischi ben calcolati che avete preso. Non tentatela troppo però, la fortuna limitatevi al fine di non esaurire le vostre riserve energetiche.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei sempre molto agitato, nervoso, scontento, forse semplicemente arrabbiato perche’ non ci sono piu’ le situazioni di prima, perche’ alcuni progetti sono bloccati. Sappiamo che quando ti senti oltre modo limitato nell’agire, nel muoverti, persino nel viaggiare, risenti di grandi problemi!

OROSCOPO BRANKO 21 MAGGIO 2021