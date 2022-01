Oroscopo Branko 22 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 gennaio 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete più composti del solito e le persone ripongono la loro fiducia in voi – sarebbe opportuno non abusarne! Potrete anche sentirvi più nervosi… un forte desiderio di una maggiore libertà ne sarà la causa. Dedicate del tempo a voi stessi

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro modo di esprimere le cose potrebbe farvi sembrare impertinenti, ma sormonterete alcune barriere interessanti nel contempo. Il vostro coraggio da i suoi frutti. Avete tendenza a fare troppo. Attenti alle lesioni accidentali oggi. I vostri sforzi non vi scoraggiano.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Troverete mille cose da fare oggi… Rallentate! E fate con comodo. Siete in ottima forma, nonostante siate sempre più emotivi e vi comportiate in modo sfrenato. Questi eccessi vi rendono più ottimisti.

Oroscopo Branko 22 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Potrete mantenere il sangue freddo per gli eventuali problemi. Chiunque penserebbe che prendete gusto nelle lotte… Siete in buona forma. Mantenete gli sforzi che avete iniziato nella vostra dieta e tutto andrà meglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra generosità e comprensione vi farà acquistare le simpatie delle persone che stimate. Il vostro stile di vita non vi permette di prendervi cura di voi in modo corretto – è necessario rallentare e evadere mentalmente per rilassarvi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Preferirete il lavoro di squadra alle lotte di potere. Attirate buoni rapporti grazie ad esso. Il vostro fisico è capriccioso, e poco adatto alle attività che fate. Gli alti e bassi che sentite sono un segno di stanchezza mentale.

Oroscopo Branko 22 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La luna vi offre momenti indimenticabili con le persone che vi sono vicine. La felicità è a portata di mano. Vi sentite stanchi a fine giornata, sarebbe una buona idea concedervi una pausa e un po’ d’aria fresca.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra autostima sta migliorando, ora è il momento di ristabilire la verità con qualcuno che conoscete. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricarsi, sarebbe bello andare in gita e respirare aria fresca.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Gestite i problemi di oggi sapientemente. Vi mostrerete degni dei vostri principi, sarete apprezzati di più per questo. Sarebbe bene prendere qualche ora di relax. Questo bisogno è onnipresente.

Oroscopo Branko 22 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Provocherete vivaci reazioni dalle persone oggi. Le vostre parole saranno abbastanza pungenti, ricordate che il silenzio è d’oro. Dando così tanto di voi stessi, vi stancate in modo totale. Avete bisogno di un sonno di migliore qualità.

OROSCOPO BRANKO 21 GENNAIO 2022