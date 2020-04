Oroscopo Branko 22 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Secondo l’oroscopo di Branko oggi sarai ancora protagonista. Stai recuperando lo smalto e già dall’inizio della prossima settimana i tuoi progetti ricominciano a progredire. Aspettati presto di scorgere i primi risultati.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siamo nel tuo mese: ti aspetta un compleanno sereno. Le cose si stanno a poco a poco muovendo e ben presto i problemi che ti hanno preoccupato nei giorni scorsi verranno risolti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’oroscopo di Branko per oggi anticipa Venere dalla tua parte. L’astro dell’amore ti porterà fortuna nei progetti: aspettati di collezionare simpatie e successi, e forse anche qualche soddisfazione economica.

Oroscopo Branko 22 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi per te sarà una giornata contrassegnata dal malumore. Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Branko è quello di cercare di calmarti il più possibile, perché non discutere con il partner non risolverà i problemi che ti turbano ora.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il tuo oroscopo, secondo l’astrologo Branko, prevede per oggi una giornata in cui potresti vivere alcuni flirt o avventure. Le misure restrittive che dobbiamo rispettare non permettono ancora di uscire, ma nulla vieta di sfruttare i social.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Hai un oroscopo di buon auspicio, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Il suggerimento dell’astrologo Branko è di non restare oggi con le mani in mano, ma agire, studiare un piano, un progetto nuovo in vista del futuro.

Oroscopo Branko 22 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Occhio a un rivale più giovane! Secondo l’oroscopo di Branko, oggi potresti scontrarti con qualche collega o collaboratore particolarmente competitivo, che ha mirato al tuo ruolo, per cui sii disponibile, ma con gli occhi ben aperti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La settimana non è cominciata con il piede giusto. Ti senti ancora sotto pressione e oggi, secondo l’oroscopo di Branko, potresti doverti difendere da un attacco esterno. Sii prudente durante le prossime giornate.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi Venere nel segno dei Gemelli farà sentire il suo influsso positivo su di te: chissà che tu non possa incappare in un flirt o un’avventura, navigando online. L’invito che ti fa l’astrologo Branko è di farti trovare pronto.

Oroscopo Branko 22 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Piano piano stai recuperando il terreno perso nei giorni scorsi. L’oroscopo di Branko per domani non è contrario, ma ti avverte: potresti imbatterti in qualche contrasto famigliare, forse un figlio irritante

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dopo averle agitate per un po’, finalmente le acque si stanno smuovendo. L’oroscopo di Branko indica che hai agito bene nei giorni scorsi e, molto probabilmente, oggi potresti ritrovarti con delle carte da firmare!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’oroscopo di Branko prevede per oggi una possibile questione legata a una compravendita. Sei protetto da un buon cielo, per cui l’invito che ti fa il popolare astrologo è quello di procedere senza timore.

OROSCOPO BRANKO 21 APRILE 2020