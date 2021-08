Oroscopo Branko 22 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 22 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete più inclini a cercare chi vi assomiglia. Non diventate intolleranti però. Avete bisogno di una fuga mentale per allontanarvi dalla routine quotidiana e per rimanere in forma.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’inizio del successo accenderà il vostro spirito ma siate sicuri di non andare più veloci della musica! Sarete al top della forma per tutta la giornata ma avete un po’ di sonno da recuperare –fatica non vuol dire debolezza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Un eccesso di fiducia rallenta l’ascensione, siate discreti per quanto concerne i vostri progetti prima di lanciarli. State guadagnando fiducia, ma vi sentite sotto attacco e passate del tempo su mansioni difficili. Pianificate le vostre azioni nel tempo.

Oroscopo Branko 22 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non esitate a disimpegnarvi. I vostri dubbi attuali saranno assolutamente fondati. Sarebbe una buona idea immergervi in qualcosa che vi piace molto. Questo vi procurerebbe rilassamento, che serve per sentirvi meglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Avete un umore costruttivo e dinamico, e la vostra mente è in sintonia con la realtà di tutti i giorni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Oroscopo Branko 22 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarebbe inutile lottare ostinatamente contro i cambiamenti che sapete di dover fare. Va tutto bene, non vi negate una boccata d’aria – vi farà sentire meglio dentro e fuori.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Troverete soddisfazione esattamente laddove vi aspettavate di trovare dei problemi da risolvere. Sarete più efficaci se ridurrete la marcia. Rallentate il tempo e ritroverete la vostra energia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siate aperti ai consigli da altri, che vi permetteranno di migliorare i vostri progetti futuri. Il vostro umore tende al disordine casuale e mentale. Vi farebbe bene avere un po’ di riposo a casa.

Oroscopo Branko 22 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non inventatevi preoccupazioni che non esistono. Il vostro agio nelle vostre relazioni vi aiuterà a superare questo tipo di stato d’animo. Avete bisogno di respirare e di rallentare. Dovreste dedicare un po’ di tempo al relax e tornare al passo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete pieni di fiducia in voi stessi, forse un po’ troppo, e questo potrebbe portare conflitto. Avete bisogno di muovervi, vi sentite inquieti. Canalizzate le vostre energie nello sport, che regolerà anche l’appetito.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Riuscirete a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata oggi. Alcune persone pretendono troppo da voi. Assicuratevi di essere in grado di assumerlo e non dimenticatevi di voi stesso in questo percorso.

