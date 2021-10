Oroscopo Branko 21 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra mente creativa vi permetterà di rendervi utili – non siete privi di realismo, quindi non esitate a dare la vostra opinione. Vi sarà facile procedere con il lavoro, ma non dimenticate di fare qualcosa di diverso per svuotare la mente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Oroscopo Branko 21 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra piacevole natura e disponibilità nei confronti degli altri faranno in modo che gli altri vorranno imitarvi. Approfittatene per seppellire l’ascia di guerra. Se evitate che i fattori esterni vi destabilizzino, manterrete i vostri livelli di energia. Mantenete la rotta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’atmosfera è attiva oggi e avete bisogno di aumentare i vostri sforzi per imporvi. La vostra calma vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo. Questa è la direzione giusta.

Oroscopo Branko 21 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avete l’intenzione di saperne di più circa una persona che vi è vicina… Siate discreti! Avete un irresistibile desiderio di assaporare i piaceri della vita, ma siete in difficoltà perché non siete in grado di rilassarvi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Siete pronti a fare la pace con alcune persone. Sarete in buona compagnia per la vostra realizzazione. Fate attenzione prima di immergervi in attività fisiche. Rischiate di farvi male senza volerlo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

Oroscopo Branko 21 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete circondati dalla tensione ma non abbattetevi e non siate timidi ad esprimere la vostra opinione! Avreste bisogno di vitamine e di minerali, dei quali avete carenza. Prendetevi cura di voi stessi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dovrete prendere delle decisioni sul momento. La giornata sarà emotivamente carica, ma in senso buono. Sarete più consapevoli delle vostre esigenze oggi. Avete più controllo delle vostre energie e siete sulla strada giusta.

OROSCOPO BRANKO 20 OTTOBRE 2021