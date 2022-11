Oroscopo Branko 21 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 novembre 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei di natura curiosa, e sai bene che questa curiosità a volte può diventare quasi ossessiva o per lo meno distrarti dalle tue preoccupazioni del momento. Scappare da queste responsabilità, oggi potrebbe rivelarsi molto complicato. Devi trovare un equilibrio e cercare di arricchirti attraverso delle nuove esperienze, evitando di finire in una spirale senza controllo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Un incontro con un nuovo amico o una nuova conoscenza potrà risollevare la tua autostima. La fiducia che gli altri nutrono nei tuoi confronti, potrebbe anche superare la tua. Non è che non credi in te, hai piuttosto la tendenza a pensare che gli altri si aspettino sempre più di quanto già non dimostri.

Oroscopo Branko 21 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): senti davvero il bisogno di qualcosa di palpitante. Ad esempio, potresti sentire la necessità di chiedere agli altri di fare qualcosa che non è veramente necessario. Devi fare attenzione a non ferire la tua cerchia più ristretta. Prova con un modo di fare più rilassato. A casa stai attraversando un periodo di eccitazione e sei ossessionato dall’idea di eliminare qualcosa che ti blocca il cammino.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti è difficile comprendere se sei andato abbastanza in profondità, perché più scavi e più scopri. A un certo punto, dovrai pur finire le tue ricerche e metterle in pratica! È decisamente meglio ammettere che stai cercando in un abisso senza fondo, ed andare oltre. Il tuo bisogno di introspezione sarà meno forte a partire da domani.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze.

Oroscopo Branko 21 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Malgrado i tuoi sforzi per concentrarti sul lavoro, hai difficoltà a prenderne le distanze a causa delle idee piuttosto folli dei tuoi amici o colleghi. In effetti, il tuo interesse per certe idee strambe forse non è che il riflesso della monotonia della tua vita di questi ultimi tempi. Non pretendere che tutto vada bene, se non è così.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’amicizia di una persona cara oggi si rivelerà più importante del solito. Hai bisogno di essere circondato da coloro che ti fanno stare bene. Allo stesso tempo, hai anche tanta voglia di sentirti libero di condividere i tuoi sentimenti con queste persone, senza alcuna restrizione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ti senti un po’ sperso, salti da un’attività all’altra senza finire quello che hai cominciato. In questo momento sei troppo distratto per arrivare in fondo alle cose. Non concentrati sui tuoi sogni, quello che hai sott’occhio ha bisogno del tuo intervento ed è molto più vantaggioso per te.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avresti bisogno di mettere a posto i tuoi pensieri e di rivalutare il tuo rapporto con un amico intimo o un collega di lavoro, in particolare riguardo a certi temi delicati. Il tuo bisogno di considerare tutte le eventualità e i dettagli ti mantiene con i piedi per terra. Anche se hai bisogno di un cambiamento, al momento la cosa migliore è mantenere il profilo basso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la tua attitudine verso il lavoro è molto positiva, in particolare verso i compiti difficili, eppure nessuno se ne rende conto. Non che tu nasconda chissà cosa, è solo che per adesso non hai voglia di rivelare agli altri quello che stai facendo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dire agli altri esattamente quello che pensi, ti sembrerà la soluzione migliore all’inizio, ma presto ti renderai conto che la situazione è più complessa. Per il momento, forse potrebbe essere più vantaggioso rispolverare gli aspetti positivi della tua cerchia, o gli aspetti positivi della tua relazione con loro.

