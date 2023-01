Oroscopo Branko 21 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l’opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro. Ma qui non si parla di ‘o tutto o niente’.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La visione ottimista del futuro può essere molto incoraggiante, ma può anche distrarti dagli impegni quotidiani. Non hai voglia di superare al più presto le difficoltà? Ricordati che pensare positivo può essere una superba filosofia, ma non per questo devi perdere il buonsenso.

Oroscopo Branko 21 gennaio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Nonostante ti trovi in un periodo importante della tua vita, non vuoi comunque che gli altri ti dicano cosa devi fare. Mettendo delle barriere, però, rischi di urtare la sensibilità di una persona cara. La sua reazione potrebbe sembrare esagerata, e darti l’impressione che si tratta di qualcosa di grave. Se corri un piccolo rischio, sarai ricompensato positivamente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo periodo sei molto leale con le persone che meritano, pronto a batterti per loro in caso di bisogno. Del resto, sei una persona che non sopporta l’ipocrisia. La minima bugia ti fa quasi arrabbiare, fai fatica a digerire anche quelle ‘per la giusta causa’. Questo modo di fare così intransigente potrà essere oggetto di critica per qualcuno, ma in ogni caso la tua cerchia ti considera come una fonte di ispirazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La tua vita sentimentale sarà alquanto movimentata nei giorni a venire. Hai voglia di un po’ più di batticuore, forse di una grande passione, e in ogni caso di soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, hai paura che aprire il tuo cuore e renderti disponibile per quello che desideri veramente possa far riemergere dei ricordi dolorosi.

Oroscopo Branko 21 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): l’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo approccio pragmatico di oggi ti incoraggia a perfezionare i tuoi progetti per i giorni a venire. Adesso che il tuo spirito è molto più sereno rispetto ai giorni scorsi, avrai probabilmente un ‘agenda fitta di impegni. Non hai bisogno di raggiungere subito i tuoi obiettivi, comincia piano piano e accelera in maniera progressiva nel corso dei prossimi giorni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’ottimismo attuale non durerà in eterno ma dovresti servirtene adesso per avviare qualcosa di importante. Il tuo approccio potrebbe essere insolito e inconsueto. Nessuno capisce bene quello che vuoi fare o in che modo vuoi riuscirci. Segui il tuo istinto e metti un po’ da parte le regole del gioco, ti potresti stupire di quanto realizzerai.

