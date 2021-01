Oroscopo Branko 21 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 gennaio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Esprimi un desiderio, oggi puoi riuscire ottenerlo. Una grande prontezza di vedute ti renderà carismatico e convincente. Fai in modo di farti intendere e di essere ben capito. Cerca di essere specifico nelle tue richieste. Più dettagli riuscirai a fornire, maggiori saranno le opportunità di ottenere quello che desideri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai avviato un progetto in modo un po’ precipitoso, e oggi ti rendi conto di dover aspettare prima di poter continuare. Piuttosto che pensare agli eventuali ritardi che questo potrebbe causare, concentrati per consolidare le basi di quanto è già stato fatto. I tuoi sforzi saranno ricompensati nel giro di qualche settimana.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi hai un’agenda talmente fitta di impegni che il più piccolo ritardo potrebbe far andare tutto in frantumi. Sentiti libero di dire di no, per ridurre la pressione. Cerca comunque di non lasciare tutto per l’ultimo momento, altrimenti diventerà molto difficile gestire la situazione. Una volta passata questa grossa ondata di tensione, ti sentirai pronto per affrontare qualsiasi cosa.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi. Approfittane per eliminare l’eventualità di dover rivivere la stessa disavventura tra qualche giorno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti. Non sprecare troppo tempo ed energia per mettere in dubbio ogni tua impressione. Accetta le cose come sono e sii semplicemente riconoscente nei confronti della vita.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non sei dell’umore giusto per rivelare le tue intenzioni. Anche se da parte tua sai bene quello che vuoi, l’idea che lo sappiano gli altri non ti piace più di tanto. Tuttavia, escludere gli altri da quelli che sono i tuoi desideri, sarebbe solo uno spreco di energie, in questo periodo, soprattutto perché i tuoi cari ne sanno forse di più di quanto non pensi. Raccontare quello che hai dentro non è poi così rischioso!

Oroscopo Branko 21 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sei molto carismatico, e risoluto a non sprecare questo dono per delle frivolezze. Prenditi il tempo per distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, prima di dire qualsiasi cosa. In tale contesto, se dovessi ritrovarti impegnato in una conversazione fatta di pettegolezzi o di futilità, non avere un giudizio troppo duro nei tuoi confronti, né in quelli delle persone con cui stai parlando. Cerca semplicemente di mettere fine rapidamente a questo tipo di discussione, per poter ripartire su dei temi più interessanti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti trovi in un periodo propizio allo sviluppo intellettuale. Oggi ti si presenterà un’occasione per iniziare una formazione, leggere un libro su una determinata corrente di pensiero o avere una discussione importante con una guida spirituale. Inoltre, potrai integrare questo nuovo punto di vista nel tuo schema di pensiero, senza rinunciare alla tua personalità. Mantieni lo spirito aperto, anticipando tutti gli aspetti positivi di un simile arricchimento.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Chiunque si frapponga nel cammino della tua gratificazione avrà una sorpresa quando ti mostrerai pronto al conflitto. Non sei dell’umore adatto per sopportare i giudizi arbitrari o ingiusti. Oggi la tua forza emotiva è più forte del solito e forse dovresti fissare dei limiti per fare in modo che questo non ricada su di te in un secondo momento. Continua piuttosto a portare avanti le tue idee, una cosa alla volta

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): A volte è difficile trovare la giusta dose d’impegno per portare a termine un compito. Hai la tendenza a metterti da parte, anche laddove l’aggressività è minima, perché il confronto diretto è delicato da gestire. Ma adesso puoi contare sui tuoi amici e colleghi per avere un supporto in questa battaglia che ti preoccupa molto e che si prospetta difficile, ma almeno sai di non essere solo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La fase lunare di oggi ti influenza particolarmente dandoti l’impressione di non poter prendere parte a quanto è peraltro importante. Tuttavia, questa perdita di controllo può insegnarti molte cose su te stesso e sui tuoi limiti. Se accetti la situazione attuale, presto potrai abbattere i muri ed aprirti un nuovo cammino.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): probabilmente impiegherai molta energia per distogliere i tuoi pensieri dal passato. Eppure non dovresti lottare, ma lasciarti trasportare dai ricordi. Per il momento non puoi scappare dalle relazioni familiari, anche se non ne parli con nessuno. Fortunatamente, non appena ti renderai conto di quanto certi legami sono importanti per te, ti sarà più facile gestirli, e in più eviterai di cadere nella trappola del rifiuto.

