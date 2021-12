Oroscopo Branko 21 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 dicembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro ottimismo vi aiuterà a superare i fastidi e gli ostacoli che incontrerete. Usatelo per lasciarvi alle spalle cattive abitudini – iniziano a farsi sentire le lacune del vostro buon stile di vita.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non esitate a chiedere aiuto per superare le vostre preoccupazioni e i problemi il più rapidamente possibile. Prendete sul serio gli eventuali segni precoci di trascuratezza sulla vostra salute, le vostre ossa hanno bisogno di essere rafforzate.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il telefono non smette di squillare e i contatti procedono bene… Non esitate a negoziare e a guardare il dettaglio. Dovrete lasciare andare le vostre idee fisse se dovrete ritrovare il vostro slancio e rinfrescarvi le idee. L’aria fresca è essenziale.

Oroscopo Branko 21 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete nel bel mezzo dell’azione, ed è rivitalizzante. Alla fine dovrete comunque prendere una pausa. Vi manca la motivazione per prendervi cura di voi stessi, ma resterete in buona forma se non esagerate.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete pieni di grinta oggi. Affrontate i problemi senza ulteriori indugi. Concedetevi un massaggio e prendetevi cura del proprio corpo, vi consentirà di ricaricare le batterie. Pensateci!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Potrete proporre piani che sono chiari e facili da discutere, ma alcuni aggiustamenti dovranno essere fatti per risolverli in blocco. Sarete più consapevoli del vostro metabolismo, e più inclini a prendervi cura di voi. Seguite questi vostri sentimenti!

Oroscopo Branko 21 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questa volta non lasciatevi prendere in giro da belle parole e non permettete loro di buttarvi giù. Sentirete il bisogno di superare voi stessi oggi, per mostrare ciò che siete in grado di fare. Attenzione a non consumarvi troppo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi sentite molto più sicuri di voi e più a vostro agio in pubblico e ad esprimervi. Il rilassamento mentale è il modo migliore per ricaricare le batterie oggi. Utilizzate l’arte come una forma di evasione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi

Oroscopo Branko 21 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrete più libertà di agire di quanto pensavate in passato. Il vostro spirito d’iniziativa vi conduce nella giusta direzione, lanciatevi! Il vostro ottimismo vi sostiene favorevolmente. Avrete bisogno di usare un po’ di energia per calmarvi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sentirete un maggior senso di fiducia in voi, più a vostro agio in pubblico e più liberi di parlare. Il modo migliore per ricaricarvi oggi sarà il rilassamento mentale. Dedicatevi in un hobby artistico.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vita vi sembra un film. Non prendetevi sul serio, lasciate che la vita faccia il suo corso naturale. Non fatevi prendere dalla stanchezza, perché a dispetto della vostra vitalità, avete bisogno di riposo se volete stabilizzare i vostri livelli di energia.

