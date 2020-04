Oroscopo Branko 21 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’arrivo del Sole nel segno del Toro ti regala una marcia in più negli affari. Secondo l’oroscopo di Branko potranno entrare nelle tue tasche nuove entrate economiche. Se hai problemi negli ultimi tempi, adesso potrai ripartire!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Gli astri accelerano gli eventi e tu, in questi giorni, fai fatica a stare al passo. Hai troppi stimoli che ti mandano in confusione. L’oroscopo di Branko ti incoraggia a prenderti i tuoi tempi per reagire con più lucidità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Queste stelle ti invitano a dedicare la giornata alla vita sociale. Non possiamo uscire, ma non per questo non puoi prendere lo smartphone in mano e chiamare un tuo amico.

Oroscopo Branko 21 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non hai un oroscopo contrario, ma l’astrologo Branko ti incita ad affrontare la giornata con determinazione. Non hai ancora la stabilità che vorresti e dovrai mettere mano a diverse questioni pratiche. Coraggio, le soluzioni arriveranno!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Secondo l’oroscopo di Branko, dovrai fare uno slalom fra incontri. Il Sole in Toro ti chiederà molta cautela per non cadere in discussioni. In tal senso verranno in aiuto Venere e Mercurio in aspetto positivo, ma tu dovrai metterci del tuo e impegnarti a essere diplomatico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Hai un oroscopo molto fortunato che ti regalerà nuove energie da investire nei tuoi progetti. Il popolare astrologo Branko anticipa dalla prossima settimana nuove opportunità in arrivo da non farsi sfuggire.

Oroscopo Branko 21 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Secondo l’oroscopo di Branko sarà la giornata giusta per approfondire quelle situazioni pratiche che ti danno qualche grattacapo. Forse una questione legata a beni famigliari che bisognerà discutere con calma.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’oroscopo di Branko ti consiglia di usare la massima cautela sul lavoro. Ci possono essere alcune collaborazioni che ti daranno dei problemi. Il consiglio è quello di rinunciare, se servirà.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Secondo l’oroscopo di Branko, avrai speranze d’amore. L’influsso di Venere in Gemelli si farà sentire e ti stimolerà il batticuore. Se, negli ultimi giorni, hai avuto delle controversie con il partner, ora potrai risolverle.

Oroscopo Branko 21 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il suggerimento dell’oroscopo di Branko è quello di procedere, ma senza fretta. Saturno ti ripagherà per l’impegno che hai messo nella concretizzazione dei tuoi progetti, purché tu agisca con calma. Molto presto arriveranno i frutti meritati.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se negli ultimi tempi ti sei mosso con determinazione e ti sei impegnato per costruire una vita che ti soddisfi maggiormente, dovresti adesso iniziare a vedere i primi risultati. Secondo l‘oroscopo di Branko, potresti dover affrontare delle trattative importanti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le stelle ti sproneranno a rimboccarti le maniche e portare avanti delle trattive o degli affari in corso. Il famoso astrologo Branko ti incoraggia a lanciarti con fiducia e non esitare e nemmeno cedere, in questi giorni, a una momentanea pigrizia.

OROSCOPO BRANKO 20 APRILE 2020