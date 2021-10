Oroscopo Branko 20 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Potrete ritrovare il vostro ottimismo una volta che avrete fatto una scelta chiara – non rimandate. Non esagerate con il fitness, gli alti e bassi del momento sono sintomo di stanchezza mentale, non siete abituati alle vostre nuove attività.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Oroscopo Branko 20 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non riuscite più a sopportare le buffonate di alcune persone… È giunto il momento di dire ciò che pensate e d’impostare i limiti. Sarete vulnerabili ai virus e alle infezioni batteriche a causa della mancanza di alcune vitamine. Assumete una dieta equilibrata.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete nel bel mezzo dell’azione, ed è rivitalizzante. Alla fine dovrete comunque prendere una pausa. Vi manca la motivazione per prendervi cura di voi stessi, ma resterete in buona forma se non esagerate.

Oroscopo Branko 20 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete in grado di evitare i conflitti e, nel contempo, di imporre i vostri valori con più fermezza, senza prevaricare. Siete in grande forma. Avete bisogno di dare libero sfogo alle vostre frustrazioni praticando uno sport per stabilizzare i livelli di energia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Oroscopo Branko 20 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete più seri e austeri del solito. Vedere i vostri amici potrebbe rallegrarvi, non rimanete da soli. La vostra mente è in subbuglio e vi sta esaurendo. Affrontate le cose passo dopo passo e trovare un posto tranquillo per riposare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra prospettiva realistica si basa sulla fiducia che motiva il gruppo, sarete in buona compagnia. La vostra mente vortica in tutte le direzioni, il che è faticoso. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo.

OROSCOPO BRANKO 19 OTTOBRE 2021