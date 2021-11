Oroscopo Branko 20 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 novembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra eccessiva ingenuità potrebbe portarvi a spendere eccessivamente. Mantenete il senso della misura. Gli altri invidiano la vostra forma fisica oggi. Andateci piano, esagerate nei contatti con gli altri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): State prendendo le distanze dalla vostra routine quotidiana e fate progetti per il futuro. È necessario trovare un equilibrio tra il vostro morale e la vostra salute fisica, tra attività e riposo, secondo i dettami del vostro corpo.

Oroscopo Branko 20 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il destino vi darà l’opportunità di un cambiamento che avete sempre sognato. Ci sono alcune abitudini che sarebbe bene abbandonare – riducete gli zuccheri, vi fa sentire solo in colpa e pigri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Branko 20 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vita familiare è in cima alle vostre priorità di oggi. Siate umili e limitate i vostri giudizi. Non fate nulla di troppo impegnativo fisicamente, state mettendo la barra troppo in alto. Ascoltate quello che vi dice il vostro corpo invece di scoprire i suoi limiti attraverso tentativi ed errori!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete di umore simpatico, ma pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perduto! L’apatia che sentite proviene dalla stanchezza, in particolare sul fronte fisico. Date tregua!

Oroscopo Branko 20 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Evitare le imprese rischiose e dubbie. Non fatevi distrarre, state procedendo nella giusta direzione. Siete stanchi della routine quotidiana e vi sentite appesantiti, è il momento di praticare uno sport. Un’attività tranquilla sarebbe l’ideale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

