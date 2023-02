Oroscopo Branko 20 febbraio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 febbraio 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Chiunque si frapponga nel cammino della tua gratificazione avrà una sorpresa quando ti mostrerai pronto al conflitto. Non sei dell’umore adatto per sopportare i giudizi arbitrari o ingiusti. Oggi la tua forza emotiva è più forte del solito e forse dovresti fissare dei limiti per fare in modo che questo non ricada su di te in un secondo momento.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avere a che fare con qualcuno molto testardo oggi potrebbe essere problematico. Sei soggetto alle emozioni forti e se sei convinto di aver ragione, queste potrebbero esserti d’intralcio in una discussione amichevole. Non lasciare che un piccolo malinteso diventi una sfida smisurata, non è affatto opportuno se si vuole arrivare a una soluzione

Oroscopo Branko 20 febbraio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai fatto del tuo meglio per gestire ogni cosa nella tua vita, a tal punto che adesso batti la fiacca, anche perché ti rendi conto di non poter essere su tutti i fronti. Oggi il pendolo oscilla dall’altra parte e sei in piena forma per stabilire gli ultimi dettagli e passare al seguito.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il lavoro duro oggi non ti fa paura, addirittura lo prendi come un’occasione per dimostrare agli altri le tue capacità. Per fortuna, hai qualche asso nella manica che potrebbe fare una figura da sballo. Sarai molto più produttivo di quanto gli altri non ritengano possibile, ma non aspettarti le congratulazioni perché arriveranno in un secondo momento.

Oroscopo Branko 20 febbraio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’amicizia di una persona cara oggi si rivelerà più importante del solito. Hai bisogno di essere circondato da coloro che ti fanno stare bene. Allo stesso tempo, hai anche tanta voglia di sentirti libero di condividere i tuoi sentimenti con queste persone, senza alcuna restrizione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ti senti in forma e fai bene perché la vita ti sorride. Sei in perfetto equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa e la capacità di investire il tempo e la fatica necessari per riuscirci. Tuttavia, se i dubbi ti assalgono, non sprecare energie per chiederti che cosa ti sei perso o se sei all’altezza. Trai il massimo beneficio dalle opportunità che si presentano sul tuo cammino.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non precipitarti se vuoi fare dei progressi concreti. Il lavoro approssimativo è il tuo nemico odierno, e sai bene quanto possa rivelarsi penalizzante sul lungo termine. Anche se sei circondato da alcune persone frettolose, o che finiscono prima di te, prenditi comunque il tempo necessario. Porre delle basi solide è essenziale in questo momento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Proprio adesso che iniziavi a sentirti a tuo agio in una certa routine, ecco che qualcuno viene a sconvolgere il tuo piccolo equilibrio. La stabilità che avevi appena ottenuto in questo momento è a rischio. Invece di batterti per far tornare tutto come prima, aspetta che si calmino un po’ le acque. Le reazioni immediate non sono il tuo forte; si tratta di una prova di pazienza

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti senti particolarmente ottimista, anche se la giornata ti ha già portato qualche problema. La tua fiducia viene dal fatto che i tuoi amici e colleghi sostengono le tue idee. Nonostante ti trovi nella strada giusta, c’è comunque qualcosa che non va.

OROSCOPO BRANKO 19 FEBBRAIO 2023