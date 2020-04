Oroscopo Branko 20 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Secondo l’oroscopo di Branko il Sole tornerà attivo e stimolerà in particolar modo il tuo lato pratico. Ci saranno nuove entrate economiche, ma anche nuove uscite: fai attenzione!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sono giornate complicate: qualche preoccupazione di troppo relativa alla casa, alla famiglia o alla forma fisica. Ma, l’oroscopo dell‘astrologo Branko, indica per i prossimi giorni l’affetto di veri amici, su cui poter contare sempre.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dovrai sforzarti di mantenere la diplomazia, anche se avrai voglia di provocare. Evita di dire una parola di troppo, se non vuoi ritrovarti a discutere in famiglia per tutta la giornata.

Oroscopo Branko 20 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Finalmente una giornata tranquilla! L’oroscopo di Branko anticipa una giornata all’insegna della serenità, dopo le ultime giornate piuttosto turbolente, grazie a un Sole di nuovo favorevole.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’astrologo Branko ti invita ad avere massima cautela, perché il Sole farà il suo ingresso nel Toro. Rischierai, altrimenti, di scontrarti duramente con alcuni collaboratori che non la pensano come te.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Si prospetta un periodo ricco di nuove opportunità. Secondo l’oroscopo di Branko, infatti, il Sole raggiungerà una posizione magnifica e ti regalerà una ventata di energia positiva.

Oroscopo Branko 20 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’arrivo del Sole in Toro potrebbe velocizzare la voglia di fare progetti importanti in coppia. L’oroscopo di Branko anticipa la possibilità per voi di fare un passo in avanti nella vostra relazione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovrai muoverti in famiglia con molta prudenza: il Sole è in aspetto difficile e potrebbe provocarti del malumore. Il popolare astrologo istriano indica il bisogno di cambiare qualcosa che non ti va più bene.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il Sole sarà in Toro: secondo l’oroscopo di Branko, dovresti stare molto attento ai rapporti interpersonali o correrai il rischio di cadere in qualche battibecco senza importanza.

Oroscopo Branko 20 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti aspetta una giornata piacevole da passare con il partner. Il Sole raggiungerà il segno del Toro, e da quella posizione ti guarderà con benevolenza. Sfrutta questo giornata per portare avanti i tuoi progetti!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’oroscopo di Branko ti invita ad approfittare della giornata per staccare la spina dai pensieri e dagli impegni quotidiani e riposarti. Il Sole in Toro potrebbe amplificare quella stanchezza che senti da un po’.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il Sole ti sarà amico e ti regalerà energia positiva in più. Se ci sono state piccole controversie in famiglia, domenica sarà la giornata ideale per sperare in una riconciliazione. Preparati a una serata emozionante!

