Oroscopo Branko 20 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Evitate le persone negative… Avete bisogno di ottimismo, pensate a voi stessi più che mai. Avete una migliore idea delle vostre esigenze ambientali e sarete in grado di trasformarle in una risorsa, raggiungete un migliore equilibrio tra riposo e attività.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Noterete fin troppo bene la mancanza di sensibilità e vedrete chiaramente i giochi di alcuni individui. Approfittate di un transito di energia, sarete decisi nel miglioramento della vostra persona interiore… Tenetelo a mente!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I vostri pensieri vanno spontaneamente sugli aspetti più seri della vita. Concedetevi una pausa! Il buon senso non vi tradisce. Coraggio, ci sono delle buone mosse per voi in vista.

Oroscopo Branko 20 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vecchi ricordi riaffiorano. Vedete fino a che punto siete arrivati e i vostri dubbi svaniscono. Pensate al futuro. Troverete difficile essere ragionevoli oggi… Pianificate di riposare domani. I vostri livelli di energia sono eccellenti e questo vi fa andare avanti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una notizia inaspettata vi metterà in uno stato d’animo radioso e vi renderà più concilianti. Una sensazione di relax e di benessere interiore vi permette di ricaricare le batterie. Dedicatevi al tempo libero, vi aiuterà a rilassarvi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Oroscopo Branko 20 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La necessità di un’azione vi spinge a prendere decisioni affrettate. Fate scelte in modo oggettivo. Dovreste andare al verde per un paio di giorni, in quanto soffrite di tensione nervosa. Organizzate il vostro tempo a vostro vantaggio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi alternate tra sogni ad occhi aperti e la necessità di agire. Questo ritornello alternante, benché entusiasmante, vi rende sfuggenti oggi. I troppi sforzi fisici o gli esercizi inadatti alla vostra costituzione causano dolori, ma non rinunciatevi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È possibile utilizzare il vostro talento creativo per risolvere alcuni problemi pratici. Facilitatevi la vita! Non sarete in grado di resistere al cibo invitante, ma attenzione ai grassi cattivi. Il vostro fegato avrà bisogno di depurarsi quest’estate.

Oroscopo Branko 20 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La gente invidia la vostra fiducia in voi stessi e questo potrebbe portare a un conflitto. Capricci insoliti e impulsi frenetici vi stancheranno – frenate il vostro entusiasmo per l’attività fisica.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete fatto bene a compiere uno sforzo e oggi sarete lieti di averlo fatto. Le circostanze vi danno ragione. Avete bisogno di tempo per rilassarvi adeguatamente, prima che lo stress prenda il sopravvento.

OROSCOPO BRANKO 19 AGOSTO 2021