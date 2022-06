Oroscopo Branko 2 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 2 luglio 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ma faresti meglio ad aspettare il prossimo week-end.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Forse dovresti aspettare domani per soddisfare la tua voglia di evasione. Ma non mettere una pietra sopra il tuo desiderio di vacanze, anche se per oggi rischi di restare in città. Non ci rinunciare. Una volta che ti sarai reso conto di essere messo alla prova, ti risulterà più facile fare i cambiamenti necessari e partire nella direzione che vorresti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni

Oroscopo Branko 2 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il ritorno della luna nel tuo segno è una vera benedizione perché ti riporta coi piedi per terra e ti invita a riscoprirti dall’interno. La tua intimità non è poi così scontata per i tuoi cari o i tuoi colleghi, ma oggi non avrai alcuna difficoltà a dire quello che pensi. In ogni modo, seleziona con cura le persone con cui confidarti ed evita di dire più di quanto non sia necessario.

Leone (23 luglio – 23 agosto): I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara

Vergine (24 agosto – 22 settembre): n questo periodo sei molto leale con le persone che meritano, pronto a batterti per loro in caso di bisogno. Del resto, sei una persona che non sopporta l’ipocrisia. La minima bugia ti fa quasi arrabbiare, fai fatica a digerire anche quelle ‘per la giusta causa’.

Oroscopo Branko 2 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Mimetizzarti nella massa è probabilmente quello di cui oggi hai bisogno. Anche se ti piace lavorare autonomamente, in questo periodo far parte di un gruppo potrebbe essere importante per rafforzare il tuo senso di sicurezza. La consapevolezza di condividere uno scopo con altre persone o un modo di fare con alcuni colleghi ti dà forza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi potresti essere sommerso da una moltitudine di informazioni, a volte contraddittorie tra loro. Senti il bisogno di individuare la verità in mezzo a tutto questo, ma ogni volta che sembri esserci vicino, c’è sempre qualcos’altro che ti orienta verso una nuova direzione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): A volte ti è difficile capire come possano gli altri essere così tesi. Tuttavia c’è una persona cara che oggi sembra incapace di lasciar perdere un’idea ben ancorata nel suo cervello, ed è un vero peccato. Anche se cerchi di farla ragionare, non servirà a niente. La cosa migliore da fare per oggi è risparmiarti la fatica di fronteggiare questa energia negativa.

Oroscopo Branko 2 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Quando pensi ai progetti futuri, hai molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite. Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po’ troppo oltre dal tuo entusiasmo. Anche se tutto sembra andare bene, i problemi potrebbero cominciare non appena ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se recentemente sei stato coinvolto in una faccenda di soldi, oggi potrebbe essere una giornata movimentata, in senso positivo. Anche se le conseguenze non saranno strabilianti come speravi, il risultato potrebbe pur sempre essere meglio di quanto immaginassi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche

