Oroscopo Branko 2 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La giornata di oggi è piena di insegnamenti preziosi e raggiungerete un ulteriore meta verso la maturità. Nascondete molto bene la vostra stanchezza ma avrete bisogno di recuperare il sonno perduto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Oroscopo Branko 2 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete più liberi di far procedere i vostri piani per il futuro. Alcune buone notizie arrivano in campo finanziario. State tornando in forma e vi sentirete sicuri nell’affrontare ciò dovrà essere affrontato. Ricordate che l’azione è più importante dell’intenzione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi sentirete più aperti ad altri modi di vedere la vita che differiscono dal vostro e questo vi aprirà nuovi orizzonti. La vostra suscettibilità vi metterà troppo sulla difensiva. Dovrete porre dei limiti precisi per evitare di essere sopraffatti dagli altri. Pensate a voi stessi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete in grado di alleggerire l’atmosfera, senza essere rallentati da coloro che rifiutano di essere rallegrati, e che vogliono solo andare avanti con la loro coscienza. Iniziate a sentire il peso degli sforzi che state compiendo ultimamente, rilassatevi un po’ fisicamente e fate una pausa.

Oroscopo Branko 2 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Anche se sentirete pettegolezzi intorno a voi, dovete rimanerne completamente fuori per evitare controversie. Sarebbe una buona idea concedervi una pausa lontani dalle turbolenze circostanti. Ammettetelo nel vostro interesse.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Oroscopo Branko 2 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sebbene sembriate insolenti, riuscirete ancora a sfondare alcune barriere. Il vostro coraggio sta dando i suoi frutti. Avete la tendenza a strafare, attenti alle ferite incidentali oggi, gli sforzi non vi scoraggiano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vi farebbe bene approfittare semplicemente dei piaceri che la giornata di oggi vi offre senza sentirvi in colpa. Disponete di più forza interiore e siete sempre più in forma, sono entrambi ideali per procedere con le vostre attività pratiche o domestiche.

