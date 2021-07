Oroscopo Branko 2 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 2 agosto 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Saprete come creare un clima positivo intorno a voi. Siete bravi a fare sorprese. Non potete essere in una forma psicologica migliore e sarete perfettamente in grado di risolvere i problemi spinosi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dovrete scendere a compromessi tra sogno e realtà, che sono un fatto essenziale della vita. La vostra forma fisica generale è di nuovo buona e sarà più facile abbandonare a una cattiva abitudine.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra onestà sarà esplosiva ma vi permetterà di avvicinarvi di più alle persone più sincere che conoscete. Non cercate disperatamente di capire i dettagli futili. Siete nervosi a causa della vostra stanchezza, concedetevi una pausa!

Oroscopo Branko 2 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La facilità con cui un certo problema si risolverà vi metterà le ali. Vecchie emozioni saliranno in superficie e di conseguenza faticherete a controllare i nervi quando parlerete.

Leone (23 luglio – 23 agosto): State prendendo le distanze dalla vostra routine quotidiana e fate progetti per il futuro. È necessario trovare un equilibrio tra il vostro morale e la vostra salute fisica, tra attività e riposo, secondo i dettami del vostro corpo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza.

Oroscopo Branko 2 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I vostri pensieri vanno spontaneamente sugli aspetti più seri della vita. Concedetevi una pausa! Un senso d’isolamento ostacola la vostra espressione. Non pregiudicate troppo ciò che la gente pensa di voi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete più inclini ad andare avanti con la vita e a rilassarvi. La vostra capacità di adattamento porta fortuna. Sentirete la mancanza di riposo e sarete più vulnerabili di chi vi circonda. Non dormite a sufficienza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le persone che vi circondano saranno più occupate, ma la calma vi permetterà di assaporare le gioie della vita. C’è un vantaggio a conoscere i propri limiti. Fate uno sforzo per rimanere ragionevoli, in particolare quando si tratta di mangiare.

Oroscopo Branko 2 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): State proiettando i vostri desideri ad altri e questo non è il momento di iniziare discussioni. Si consiglia di prendere tempo e di non pensare alle questioni in corso, in quanto siete sotto sforzo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro alone di mistero è più forte di quanto pensiate e il vostro bisogno di pace può essere soddisfatto in altri modi. Siete in gran forma. Le cose andrebbero ancora meglio se tentaste di equilibrare la vostra alimentazione a lungo termine.

