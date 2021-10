Oroscopo Branko 19 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La relativa calma oggi è favorevole per una valutazione generale. Concentratevi sull’essenziale. Gli obblighi sembrano faticosi, quindi scaricatevene e cercate di trovare un momento di solitudine per ritrovare la calma interiore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tutto accadrà così velocemente intorno a voi, ma avrete bisogno di rilassarvi – fate un passo indietro. Oggi vi porterà la pace interiore, vi calmerà i nervi. Oggi è un buon giorno per qualsiasi tipo di viaggio. Avete bisogno di una pausa dalla routine quotidiana, per cui non esitate a farlo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete più liberi di far procedere i vostri piani per il futuro. Alcune buone notizie arrivano in campo finanziario. State tornando in forma e vi sentirete sicuri nell’affrontare ciò dovrà essere affrontato. Ricordate che l’azione è più importante dell’intenzione.

Oroscopo Branko 19 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete in procinto di seminare i semi di una vita migliore. Seguite il filo logico. È il momento di prendervi un meritato riposo e consentire al corpo di recuperare rilassandovi il più possibile.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Riuscite a schivare alcuni problemi e ad accettare i vostri limiti. La vostra energia sta tornando ma assicuratevi di evitare lo stress causato dai dibattiti accesi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Saprete come affrontare i problemi di chi vi circonda. Assicuratevi di non essere troppo duri nei consiglio che darete. Siete maggiormente in controllo della vostra sensibilità e migliorate i livelli di energia. Siete in forma e migliore nel gestire le vostre riserve.

Oroscopo Branko 19 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Risentite un profondo bisogno di privacy, che gli altri capiscono automaticamente. Siete in buona forma psicologica, ma il vostro corpo ha disperatamente bisogno di riposo… Bisognerebbe ascoltarlo.

Oroscopo Branko 19 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro modo di esprimere le cose potrebbe farvi sembrare impertinenti, ma sormonterete alcune barriere interessanti nel contempo. Il vostro coraggio da i suoi frutti. Avete tendenza a fare troppo. Attenti alle lesioni accidentali oggi. I vostri sforzi non vi scoraggiano.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avete una prospettiva più ampia del mondo e troverete quindi difficoltà nel sopportare persone con una mentalità limitata. Avreste bisogno di trovare il tempo di una pausa e risolvere certe cose – siete stanchi, non negatelo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Saprete come creare un clima positivo intorno a voi. Siete bravi a fare sorprese. Non potete essere in una forma psicologica migliore e sarete perfettamente in grado di risolvere i problemi spinosi.

