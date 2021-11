Oroscopo Branko 19 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su di voi, sarete di umore combattivo ma saprete anche perdonare. I vostri rapporti vi aiuteranno ad essere più calmi, più equilibrati e più facilmente in grado di anticipare le persone che vi stanno a cuore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata di oggi prendendo tante vitamine – avete bisogno di prendervi maggiormente cura di voi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Concentratevi sulla stabilità e sulla fiducia oggi, finalizzate le cose, in particolare con i familiari. La vostra impazienza di sviare dai sentieri battuti vi rende temerari… Fate attenzione alle articolazioni.

Oroscopo Branko 19 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potrete facilmente raggiungere un accordo ed impegnarvi fermamente, sarete orgogliosi dei vostri successi. Dovreste anticipare le conseguenze dei vostri eccessi ed evitare di spendere la vostra energia in proporzione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Oroscopo Branko 19 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): State imparando una lezione positiva dal passato ed è il momento di rimediare a un errore e di fare un bilancio. Solo la vostra predilezione per le cose belle della vita potrebbe causare problemi. Siete tentati di fare le cose a dismisura… Attenti al vostro fegato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mettere finalmente le cose in pratica vi porterà più soddisfazione oggi. Sarà voi a rischiare di stancare le persone che vi circondano oggi! Fate attenzione a non spingere i nervi al limite, né i vostri ne quelli altrui.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete in grado di agire secondo i vostri interessi con calma ed efficienza. È il momento di parlare con la vostra banca. Avrete bisogno di completa pace e tranquillità e per ricaricare le batterie. Non cedete a troppe tentazioni culinarie

Oroscopo Branko 19 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Desiderate rimuovere tutti gli ostacoli incontrati sul vostro cammino, ma non mettete il carro davanti ai buoi, e fate le cose per bene. C’è troppo stress intorno a voi ed avete raggiunto il limite. Cercate piuttosto un’atmosfera serena e il riposo mentale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri.

OROSCOPO BRANKO 18 NOVEMBRE 2021