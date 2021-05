Oroscopo Branko 19 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 maggio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra gentilezza e il buon umore vi porteranno fortuna, ci sono prospettive di fare nuove amicizie. La vostra impazienza vi rende temerari… siate misurati nei vostri rapporti. Pochi giorni di riposo sarebbero una buona idea.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. È il giorno ideale per esprimere i vostri sentimenti e per lanciarvi con tutto il cuore. Ammettere che è ciò che vi serve, abbandonate la vostra corazza. Vi sentite più liberi e lo siete. È il momento di prendere una decisione importante.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sorprenderete chi vi circonda con la determinazione che mostrate nel perseguimento dei vostri obiettivi. Avete bisogno di rilassarvi mentalmente e fisicamente. Provate a ricaricare le batterie con un’attività artistica.

Oroscopo Branko 19 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Si presentano opportunità gradevoli. Non lasciatevele sfuggire… La vostra vita sarà leggera. Inizierete ad accusare stanchezza, fate attenzione ai movimenti bruschi e alle distorsioni. Dovreste rallentare fisicamente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Si presentano opportunità gradevoli. Non lasciatevele sfuggire… La vostra vita sarà leggera. Inizierete ad accusare stanchezza, fate attenzione ai movimenti bruschi e alle distorsioni. Dovreste rallentare fisicamente.

Oroscopo Branko 19 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro approccio informale vi permetterà di superare le preoccupazioni ed di evitare gli ostacoli. Cogliete l’occasione per abbandonare alcune abitudini che si basano su false premesse. Ci sono lacune evidenti nel modo in cui conducete la vostra vita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il vostro alone di mistero è più forte di quanto pensiate e il vostro bisogno di pace può essere soddisfatto in altri modi. Siete in gran forma. Le cose andrebbero ancora meglio se tentaste di equilibrare la vostra alimentazione a lungo termine.

Oroscopo Branko 19 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Troverete difficile tenere i piedi per terra e la testa sarà completamente tra le nuvole oggi. Non sarete in grado di tenere il passo con il vostro ritmo e dovrete compensare con un po’ di riposo. Il relax sarà quello che vi serve.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Riesumare il passato è solo una scusa per evitare di andare avanti… Aerate la vostra mente! Starete meglio con voi stessi se appianate le vostre preoccupazioni in modo razionale. Vuotate il sacco!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

OROSCOPO BRANKO 18 MAGGIO 2021