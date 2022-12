Oroscopo Branko 19 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 dicembre 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi la tua eccitazione è contagiosa, ma il fatto che le persone vicine la sopportino bene non vuol dire che ti permetterà di assolvere a tutti gli impegni. Probabilmente un’idea ti sembrerà così buona che correrai il rischio di agire in maniera troppo impulsiva, e ti imbatterai in un ostacolo che avrebbe potuto essere evitato con un po’ più di prudenza.

Toro (21 aprile – 20 maggio): sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio. Mantenendo una visione chiara di come devono andare le cose, avrai tutte le possibilità di ottenere quello che desideri.

Oroscopo Branko 19 dicembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Marte, il tuo pianeta guida di questa giornata, ti induce all’empatia e ai progetti a lungo termine. Stai indirizzando ogni tua tua energia per fare in sorta che le persone fondamentali della tua cerchia seguano tutte un’unica direzione. Ti senti indipendente pur essendo felice di condividere con i tuoi amici dei momenti meravigliosi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino. Per una volta questo non è l’aspetto più importante, visto che per adesso non devi fare una scelta definitiva. Non affrettare la decisione che è davanti a te.

Oroscopo Branko 19 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo momento tendi ad essere molto impulsivo per quanto riguarda il denaro, pensaci due volte prima di agire. Potresti essere tentato da degli acquisti irragionevoli, ma è una buona idea a lungo andare? Cerca di fare chiarezza sulla tua attuale capacità di giudizio e sforzati a non agire in maniera troppo brusca.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): probabilmente ti stupirai di te stesso per la tua tendenza a restare ancorato su un pensiero, malgrado le diverse occasioni di distrazione. In questo periodo le cose semplici non fanno per te. Il tuo sguardo si focalizza sulla profondità delle cose, in particolare quelle che ti sono sfuggite in questi ultimi tempi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Aggiungere un po’ di eleganza alla tua vita privata è attualmente la tua priorità. Senti che essere circondato dalla bellezza ti renderà felice. Un paio di acquisti dovrebbero darti quello di cui hai bisogno. In determinati momenti le tue emozioni potrebbero diventare imprevedibili, facendoti sentire agitato. Farai di tutto per avere delle discussioni brillanti e condividere delle idee nuove.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): godrai di una grande influenza sulla tua cerchia, ma dovrai giocare bene le tue carte senza che alcune persone si sentano manipolate. Sei affascinato da quanto hai appena scoperto, che accade dietro le quinte, a riparo da sguardi indiscreti. Non essere precipitoso e non farne parola con le persone sbagliate.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti è difficile comprendere se sei andato abbastanza in profondità, perché più scavi e più scopri. A un certo punto, dovrai pur finire le tue ricerche e metterle in pratica! È decisamente meglio ammettere che stai cercando in un abisso senza fondo, ed andare oltre. Il tuo bisogno di introspezione sarà meno forte a partire da domani.

OROSCOPO BRANKO 18 DICEMBRE 2022