Oroscopo Branko 19 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’oroscopo di Branko ti consiglia di sfruttare la giornata per rilassarti. Hai avuto giornate molto dinamiche e nei prossimi giorni il Sole in buon aspetto favorirà il lavoro, stimolando il tuo fiuto per gli affari.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai avuto delle giornate piuttosto faticose e l’oroscopo di Branko ti invita a dedicare del tempo agli amici più cari. Una chat, un aperitivo virtuale o una semplice telefonata potrà rigenerarti completamente!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Stai riconquistando il terreno perduto nel passato e ora potrai riprenderti tante soddisfazioni. L’oroscopo di Branko ti prospetta una bella vittoria personale: fatti trovare pronto!

Oroscopo Branko 19 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se ti trovi di fronte un problema pratico da risolvere, il consiglio dell’oroscopo di Branko è quello di non avere fretta. Non avrai un cielo negativo, ma dovrai cercare di non forzare le cose, anche se ti senti ansioso. Al momento opportuno le soluzioni arriveranno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dovrai usare molta cautela, questo ti consiglia l’oroscopo di Branko. Sia in amore che nel lavoro potresti imbatterti in discussioni animate con chi la pensa diversamente da te, rendendoti particolarmente insofferente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’astrologo istriano Branko ti invita ad approfittare di questi giorni per stare un po’ da solo. Concediti un momento tutto tuo, nell’arco della giornata, da dedicare a ciò che più ti piace. È un modo importante per ricaricare le pile e tu ora ne hai bisogno!

Oroscopo Branko 19 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’oroscopo di Branko ti incoraggia a dare un’occhiata agli annunci di lavoro: potrebbe arrivarti l’occasione giusta. La soluzione ai tuoi problemi arriva e le stelle ti appoggiano, ma tu devi fare la tua parte!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Venere in Gemelli risveglia i sentimenti e ti invita a un amore giocoso, frizzante, seducente, ma anche incostante e mai contento, un po’ come sei tu nel tuo profondo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Secondo l’oroscopo di Branko sarà una giornata in cui penserai ai genitori anziani. Se li hai vicino, vorrai dedicare del tempo con loro. Altrimenti ti verrà voglia di prendere lo smartphone in mano e fare una chiamata, anche solo per un saluto.

Oroscopo Branko 19 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se c’è qualcosa che ti turba, se stai vivendo delle controversie in famiglia o sul lavoro che ti rendono particolarmente nervoso, l’oroscopo di Branko parla chiaro: sarà un’ottima giornata per trovare insieme un punto d’incontro. Sfrutta questa occasione!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Finalmente stai rinascendo! Sia l’amore che il lavoro cominciano a regalarti le soddisfazioni che aspettavi da tempo. Secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata dedicata agli affari. Probabilmente ci sono dei guadagni in arrivo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In amore sei in equilibrio su un filo sottilissimo. Sono giornate un po’ particolari, caratterizzate da alti e bassi. Il popolare astrologo Branko anticipa addirittura delle possibili provocazioni d’amore!

