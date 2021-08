Oroscopo Branko 19 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 19 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Una preoccupazione sarà messa a tacere e un vecchissimo sogno tornerà sulla scena. È diventato più possibile di quanto abbiate mai pensato. Avete seriamente bisogno di prendere una vacanza e di passare un po’ di tempo da soli per valutare la vostra situazione.

Toro (21 aprile – 20 maggio):Non sforzatevi di essere chi non siete. Siate voi stessi e non fingete. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo impostato indirettamente da chi vi circonda. Sentirvi utili vi dà energia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le vostre argomentazioni sono diventate più chiare e più pertinenti. È il momento di parlare di ciò che vi preoccupa. Un massaggio sarebbe perfetto oggi… I vostri dolori sono il risultato della vostra tensione interiore.

Oroscopo Branko 19 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Saprete come vivacizzare l’atmosfera senza essere intimiditi da persone piuttosto rigide. È altamente consigliato migliorare il vostro tono fisico. Il vostro altruismo vi ha spinto troppo in là. Riposatevi un po’ e pensate di più a voi stessi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Prendetevi tempo per risolvere i problemi che sorgono in profondità. È tempo di buttarvi. Siete in buona forma psicologica e vi sentite abbastanza eccitati per riuscire ad apportare equilibrio alle vostre azioni in modo intelligente, senza esaurirvi.

Oroscopo Branko 19 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Alcune discussioni intense apriranno alcune porte interessanti per voi, i collegamenti che farete oggi saranno benefici. Siete in buona forma, ma fate troppo per gli altri e non abbastanza per voi. Attenzione agli eccessi di lavoro!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre):State facendo progressi con fermezza verso i vostri obiettivi. Tenete gli occhi aperti. Ci sono alleati utili che incontrerete sulla vostra strada oggi. Sarete meglio attrezzati per affrontare i vostri obblighi se mantenete un sano equilibrio per quanto riguarda la produzione di energia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vi troverete di buon umore, ma sarete pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perso. Il vostro senso di apatia deriva dal vostro esaurimento, in particolare fisico. Concedetevi una pausa.

Oroscopo Branko 19 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete completamente presi da pensieri e sogni ad occhi aperti, e sarete totalmente ispirati a realizzarli. Avete fatto troppo, la stanchezza può giocare brutti scherzi. Prendete tempo per un po’ di pace e tranquillità per ricaricare le batterie

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Potrete intravedere nuove possibilità per il futuro… Siate ricettivi ad esso e trovate un modo per andare avanti! Un senso di stanchezza ostacola il vostro progresso. Il senso di stanchezza è dovuto alla vostra alimentazione. Vi mancano anche le vitamine.

OROSCOPO BRANKO 18 AGOSTO 2021