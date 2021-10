Oroscopo Branko 18 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro ottimismo e le vostre abilità sociali vi porteranno fortuna oggi. Relazioni di successo sono in vista. Vi sarà difficile scegliere tra il vostro bisogno di auto-indulgenza e di pace interiore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non sarete a corto di parole oggi. Ora è il momento di affrontare una domanda difficile. State tornando in forma, in particolare con i muscoli. Vi sentirete più leggeri, ed i vostri riflessi saranno più nitidi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete tentati a prendere rischi. Tuttavia, sarete fortunati. Vegliate alle vie urinarie e bevete più liquidi. È necessario rivedere le priorità per quanto riguarda il vostro stile di vita.

Oroscopo Branko 18 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra tranquillità vi rende automaticamente popolari e ispira le persone a darvi fiducia. Una sferzata di energia vi aiuterà ad agire in modo costruttivo, non vi dispererete invano.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete in grado di soddisfare alcune persone interessanti. C’è qualcosa di inaspettato nell’aria. Vi mettete sotto nei lavori domestici… Sarete in forma ragionevole, soprattutto fisicamente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il vostro ottimismo è in aumento ed è il momento di approfittare delle cose buone della vita. C’è troppo da fare intorno a voi, riconoscete i vostri limiti. Avrete un affaticamento nervoso, quindi sarebbe meglio cercare pace e tranquillità.

Oroscopo Branko 18 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra convinzione sulle vostre idee vi rende testardi ma in modo giusto! Porterà ad alcune discussioni interessanti. Il vostro mettervi in discussione è un segno positivo, ma vi stanca più di quanto non crediate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vi sentite sotto pressione dalle esigenze di chi vi circonda. Non lasciate che questo vi scoraggi. Vi sentite fisicamente molto stanchi e avete bisogno di recuperare sonno, per ripartire meglio.

Oroscopo Branko 18 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro buon umore riceve riconoscimento da coloro che vi circondano. E’ in vista tanta serenità. Avrete la sensazione che tutto stai accadendo troppo velocemente intorno a voi e avrete bisogno di attingere alle vostre risorse nascoste.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete piuttosto pronti a perdonare e a dimenticare il passato, quindi fatelo senza rimpianti! La vostra disposizione meditativa vi spinge, a ragione, a prendere tempo per rilassarvi nel perseguire i vostri pensieri più profondi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il buon umore sarà ovunque e sarete più comprensivi con chi vi circonda. Prendete alcune pause, non state gestendo bene le cose. Fate attenzione ai crampi muscolari e ai falsi movimenti.

OROSCOPO BRANKO 17 OTTOBRE 2021