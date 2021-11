Oroscopo Branko 18 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete simpatici e ottimisti, il che vi rende ideali. È il momento di difendere la vostra causa. Provate difficoltà a tenere il passo. Ricaricare le batterie all’aria aperta aiuterebbe, ma non preoccupatevi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro buon umore riceve riconoscimento da coloro che vi circondano. E’ in vista tanta serenità. Avrete la sensazione che tutto stai accadendo troppo velocemente intorno a voi e avrete bisogno di attingere alle vostre risorse nascoste.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Un insopprimibile bisogno di azione vi porterà a prendere alcune decisioni improvvise ma siate obiettivi nelle vostre scelte. Avreste bisogno di recarvi in campagna per un paio di giorni, siete oberati di lavoro e il morale ne risente. Dedicate un po’ di tempo solo a voi stessi.

Oroscopo Branko 18 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra creatività si rinnova grazie ai vostri contatti, quindi non esitate a creare nuovi legami. Siete al top della forma e sarete totalmente pronti ad affrontare ciò che va affrontato. Siete nel vostro elemento.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro umore eccellente stimola chi vi circonda. È il momento di concentrarvi sui vostri cari. Sarebbe opportuno passare un po’ di tempo senza pensieri. Siete cerebralmente sovraccarichi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Gli altri vedranno che siete stati più seri del solito e ve ne saranno grati. Avete bisogno di bere di più e di fare moto per riprendere le forze – e questo vi aiuterà anche a liberare la mente.

Oroscopo Branko 18 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Troverete tanto piacere a rendervi utili e infondere così la vostra influenza. Consumerete tutta la vostra energia, il che vi indebolirà e vi stresserà – rallentate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete una buona notizia. Il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi, procedete così. Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Sul fronte fisico, trarrete benefici nell’assumere più liquidi per depurare i vostri reni.

Oroscopo Branko 18 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il clima potrebbe essere teso nel vostro rapporto. Potrete trovare un terreno d’intesa, quindi pensate. Le circostanze motivano la vostra serenità e d’isolare la vostra vita privata. Non ci sono nubi in vista.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dovrete fissare un termine per il buon andamento dei vostri progetti, pensate a lungo termine. Sentite gli effetti dello sforzo fisico recente. Andateci piano e rilassatevi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete in grado di contare sulla vostra armonia per risolvere i vostri rapporti con gli amici. Oggi è un giorno per le distorsioni di tutti i tipi, quindi attenzione ai vostri movimenti.

