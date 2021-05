Oroscopo Branko 18 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il tuo buon senso e il tuo parere oggi verranno sollecitati dal tuo entourage, poiché sei qualcuno di molto perspicace e con i piedi per terra. Questa è una buona cosa, perché sei in vena di condividere le tue idee e di dimostrare le tue capacità. Anche se i temi affrontati sono prevalentemente seri, non perdere il senso dell’umorismo. Riuscirai ad essere efficace divertendoti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Quando pensi ai progetti futuri, hai molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite. Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po’ troppo oltre dal tuo entusiasmo.Anche se tutto sembra andare bene, i problemi potrebbero cominciare non appena ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Oroscopo Branko 18 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi potresti essere sommerso da una moltitudine di informazioni, a volte contraddittorie tra loro. Senti il bisogno di individuare la verità in mezzo a tutto questo, ma ogni volta che sembri esserci vicino, c’è sempre qualcos’altro che ti orienta verso una nuova direzione. Non mollare, anche se è frustrante.

Leone (23 luglio – 23 agosto): al lavoro qualcuno ti troverà un po’ maniacale. Stai facendo di tutto per restare rigoroso e preciso, ed hai ragione, perché sai che una buona organizzazione, la cura dei dettagli e la determinazione pagano. Invece a casa ti sentirai alquanto imprevedibile. La routine ti va stretta, hai bisogno di un po’ d’avventura.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara.

Oroscopo Branko 18 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la tua attenzione è talmente rivolta alla vita degli altri, che rischi di lasciarti sfuggire le tue responsabilità. Sei incentrato sulla condivisione e il bene comune. Anche se il tuo entusiasmo per la generosità è davvero ammirevole, in questo momento rappresenta una barriera per il tuo sviluppo personale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai finalmente lasciando andare ciò che ti tratteneva nel passato. Potrai rimettere in gioco la tua creatività, pensando a dei grandi progetti e idee originali per domani. La domanda più importante è se riuscirai a trasmettere questa passione al tuo entourage, affinché possa coglierne i motivi d’interesse.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Oroscopo Branko 18 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ti senti talmente sicuro di te che saresti pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Anche i tuoi cari potrebbero meravigliarsi per la tua insolita capacità di ascoltare di più prima di agire. In ogni caso, non lasciarti influenzare troppo. Cerca di riversare la tua energia a beneficio della maggioranza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): I momenti di tensione possono portare a delle reazioni eccessive, ma perdere il sangue freddo non risolverà niente. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine.

