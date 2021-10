Oroscopo Branko 17 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 17 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le discussioni con le persone che vi sono vicine sono all’ordine del giorno e avrete bisogno di accelerare l’azione. È necessario apportare alcune modifiche al vostro equilibrio nutrizionale ed è il momento ideale per iniziare una dieta. Consumate più prodotti freschi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Niente vi chiederà di compiere sforzi importanti oggi. Non iniziate le cose se non siete sicuri che sarete in grado di finirli! L’influenza di Mercurio vi guiderà a cercare un po’ di pace per liberare la mente, e questo faciliterà l’irritazione che sentite dentro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 17 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai diventando sempre più efficaci, tralasciando tutto ciò che è inutile. La passione vi porta a bruciare la vostra energia, quindi moderate le pulsioni e evitate di spingervi al limite.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi farete bene a non prendervi sul serio, seguite i movimenti di chi vi circonda. Avrete bisogno di tempo per rilassarvi come si deve, prima che lo stress prenda il sopravvento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Gestite i problemi di oggi sapientemente. Vi mostrerete degni dei vostri principi, sarete apprezzati di più per questo. Sarebbe bene prendere qualche ora di relax. Questo bisogno è onnipresente.

Oroscopo Branko 17 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete completamente assorti nei vostri pensieri e sognate ad occhi aperti. Avrete l’ispirazione per compiere progressi nei vostri progetti. State utilizzando troppa energia e la stanchezza potrebbe farvi prendere una brutta piega. Prendetevi tempo per ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo e solitario.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non avrete il tempo per tirarvi indietro, dovrete agire in fretta! Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire per ricaricare le batterie.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): State imparando una lezione positiva dal passato ed è il momento di rimediare a un errore e di fare un bilancio. Solo la vostra predilezione per le cose belle della vita potrebbe causare problemi. Siete tentati di fare le cose a dismisura… Attenti al vostro fegato.

Oroscopo Branko 17 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il buon senso vi permetterà di uscire da una situazione difficile. Avete bisogno di temperare i vostri movimenti ed impulsi per evitare di disperdervi troppo e voi di arrecarvi qualche danno. Provate l’acqua per rilassarvi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Siete più inclini a cercare chi vi assomiglia. Non diventate intolleranti però. Avete bisogno di una fuga mentale per allontanarvi dalla routine quotidiana e per rimanere in forma.

OROSCOPO BRANKO 16 OTTOBRE 2021