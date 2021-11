Oroscopo Branko 17 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 17 novembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra voglia di vivere vi conduce al massimo piacere e è giunto il momento di assaporare la vita in tutto il suo splendore. Il vostro ottimismo farà la differenza e sarà facile compensare la mancanza di sonno. Assicuratevi di trovare tempo a sufficienza per una dieta equilibrata.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non esitate a dare il vostro parere, il vostro realismo non vi mancherà. State sfidando la vostra fortuna, senza rendervene conto. Avete bisogno di esercizio e di riposo, ma non cercate di combinarli.

Oroscopo Branko 17 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): I vostri talenti da mediator vi serviranno anche per far cessare la creazione di conflitti intorno a voi. Il vostro comportamento eccessivo vi spinge al dispendio di energia, calmatevi… Oppure prendete tempo per recuperare successivamente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il cielo ritrova serenità e vi ritrovate più vicini ai vostri obiettivi, questo solo grazie a voi. Sarete tentati di andare in tutte le direzioni, siate consapevoli dei vostri limiti prima di giungere all’esaurimento.

Oroscopo Branko 17 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto, gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non avrete nessun problema a concentrarvi sui vostri pensieri interiori. Cogliete l’occasione per parlare con le persone a voi vicine. Non soffrite di crisi di stanchezza, finche non cercherete improvvisamente e frettolosamente di accelerare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata.

Oroscopo Branko 17 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La profondità delle vostre convinzioni sarà convincente e potrete esprimervi senza falsa modestia, il messaggio arriverà a destinazione. Badate al vostro sistema digestivo e date un’occhiata alla vostra alimentazione, fate in modo di ottenere il nutrimento di cui avete realmente bisogno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le vostre idee si schiariscono, ecco arrivata l’ora di prendere una decisione che vi impegna a lungo termine. Potreste soffrire di un disturbo digestivo, un po’ di movimento sarebbe un bene, praticate dello sport!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra gioia di vivere vi permetterà di ottenere un po’ di distanza da tutte le preoccupazioni ma una faccenda importante finirà per presentarsi a voi. Avrete bisogno di rilassarvi mentalmente dopo la giornata di oggi ma non sarà necessario essere pignoli.

