Oroscopo Branko 17 gennaio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi la tua attitudine verso il lavoro è molto positiva, in particolare verso i compiti difficili, eppure nessuno se ne rende conto. Non che tu nasconda chissà cosa, è solo che per adesso non hai voglia di rivelare agli altri quello che stai facendo. Per oggi resta concentrato sul lavoro, e stasera tornerai a casa con una piacevolissima sensazione di compiuto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): avrai l’occasione di vedere dei buoni amici, ma tu senti la pressione di portare a termine le cose importanti, prima di pensare al piacere. Non è la giornata giusta per spezzare la routine, anche se avresti bisogno di una scappatoia. Rimani in disparte e tieni il tuo cattivo umore per te. La tregua tanto agognata arriverà presto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La tua attuale sensazione di disagio proviene da una persona che pretende da te certe informazioni o certi sentimenti che non hai. Non servirà a niente inventarti delle scuse, potrebbe essere visto come un atteggiamento disonesto. Tanto vale essere sinceri. Condividi le cose di cui sei a conoscenza, così come i tuoi limiti, ed uscirai a testa alta da questa situazione.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni. Cerca di scendere dal piedistallo e lascia anche agli altri la possibilità di esprimersi. Presto potrai raccoglierne i frutti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una cosa è essere sicuri di sé, un’altra è essere ciechi e disconnessi dalla realtà. Se cerchi costantemente di dimostrare che hai ragione, la cosa potrebbe rivoltarsi contro di te. Se sei a due passi dalla vendetta, ricordati che non c’è alcun bisogno di umiliare nessuno per raggiungere la cima. In fin dei conti, non è una questione di vincitori o vinti, ma di avere abbastanza autostima da non sentire questo bisogno di vittoria.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee. Con questi stimoli cerebrali ti viene voglia di salvare il mondo. Cerca di non reprimere questi pensieri; ogni contributo intellettuale ha la sua importanza nello sforzo comune.

Oroscopo Branko 17 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non sei proprio in forma smagliante, a causa di una vicenda del passato che ti impedisce di concentrarti sul presente. Sai quello che vuoi e dove vuoi arrivare, ma ti senti come imprigionato. Non permettere ai contrattempi di turbarti così tanto, potresti arrivare a fare una stupidaggine. Hai bisogno di procedere cautamente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ti senti un po’ ansioso perché hai l’impressione che qualcuno non sia del tutto sincero con te. Un po’ come se conoscessi intimamente un amico e che tutto ad un tratto notassi dei dettagli che non si addicono minimamente al personaggio. Non sai più se credere a quello che hai visto di recente o a quello che sapevi già da prima. Non cercare per forza una risposta a questa domanda, il resto della storia verrà fuori a tempo debito.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse. Ovviamente, nessuno a parte te può permettersi di fare questo tipo di valutazione, ma prova almeno e restare aperto ai suggerimenti che ti vengono proposti. La tua cerchia sta cercando di aiutarti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro. Non trarre delle conclusioni prima che gli altri abbiano finito di parlare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai l’impressione di dover elaborare con maggiore attenzione la tua idea migliore del momento, affinché possa realizzarsi. Non si tratta di negoziare con chiunque, gli altri non realizzano ancora quello che stai facendo. Si tratta piuttosto di aggiungere un po’ di buon senso ai tuoi piani per evitare di dover fare delle modifiche una volta che ti sarai lanciato.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti trovi all’inizio di una grande avventura e quello che imparerai nei prossimi giorni si rivelerà molto istruttivo. Una volta iniziato a muoverti verso la tua destinazione, senti che niente di quello che potresti fare potrà fermarti. Non aver paura di guardare le cose in grande. Ricordati solo di mantenere il senso pratico.

