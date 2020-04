Oroscopo Branko 17 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 17 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il peggio pare proprio essere passato e ora ti aspettano delle giornate in cui sarai più ispirato e desideroso di realizzare i tuoi progetti. Procedi senza indugio, come ti suggerisce l’oroscopo di Branko, perché fra poco il Sole darà una spinta in più all’aspetto economico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Secondo l’oroscopo di Branko sarà una giornata in cui vorrai gettare la spugna e scappare via lontano. Le preoccupazioni attuali potrebbero renderti più ansioso del solito. L’invito delle stelle e di mantenere la calma.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sorridete Gemelli, perché per voi l’oroscopo di Branko prevede delle entrate economiche extra, forse grazie a un parente lontano. Sarà un mese florido, questo di aprile: non fatevi sfuggire nessuna opportunità!

Oroscopo Branko 17 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il consiglio che ti danno le stelle è quello di muoverti con prudenza, se dovrai affrontare questioni legali o burocratiche. Se puoi, rimanda le decisioni importanti a un momento successivo, quando il tuo oroscopo sarà più promettente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’oroscopo di Branko ti esorta a mantenere la calma, anche se ti sentirai oppresso da qualcuno. È un periodo complicato e il rischio che corri, se non starai attento, sarà quello di riversare in famiglia il nervosismo accumulato.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Hai un cielo davvero promettente: secondo l’oroscopo di Branko qualche Vergine potrebbe addirittura ricevere una notizia positiva relativa al lavoro. Forse quell’ avanzamento di carriera che chiedevi da tempo…

Oroscopo Branko 17 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il periodo più cupo, almeno dal punto di vista sentimentale, sembra essere passato. Secondo l’astrologo Branko qualche Bilancia coinvolta in una relazione stabile potrebbe perfino ricevere una sorpresa molto gradita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Forse sei stato un po’ sotto stress nell’ultimo periodo. Le stelle ti incoraggiano a curare di più la forma fisica e, se possibile, prenderti una piccola pausa dagli impegni quotidiani. Il lavoro è importante, ma è essenziale anche del relax di tanto in tanto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’oroscopo di Branko ti invita ad avere prudenza, se dovrai affrontare delle questioni burocratiche. Potresti ricevere una proposta lavorativa importante: leggi con attenzione prima di firmare!

Oroscopo Branko 17 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È un buon momento questo se deciderai di investire dei soldi in un progetto che hai in mente. Le stelle sono dalla tua parte e favoriscono il lavoro e la carriera. Il consiglio dell’astrologo Branko è quello di procedere senza indugio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La Luna nel tuo cielo stimola la sfera sentimentale. Il tuo oroscopo annuncia l’inizio di una fase molto positiva, e un po’ folle forse, in amore, che potrebbe spingerti perfino a cominciare una relazione trasgressiva. Lanciati senza timore!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei a un passo dalla chiusura di un ciclo della tua vita. Il suggerimento che ti rivolge l’oroscopo di Branko è quello di fare chiarezza dentro te stesso e di prendere in mano la situazione: se ritieni che qualcosa non procede più, forse è arrivato il momento di darci un taglio.

OROSCOPO BRANKO 16 APRILE 2020