Oroscopo Branko 16 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il buon senso vi permetterà di uscire da una situazione difficile. Avete bisogno di temperare i vostri movimenti ed impulsi per evitare di disperdervi troppo e voi di arrecarvi qualche danno. Provate l’acqua per rilassarvi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza.

Oroscopo Branko 16 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vi sentirete di nuovo più ottimisti dopo aver fatto una scelta precisa, quindi non rimandate. La vostra salute vacilla e non si adatta molto alle vostre attività. Gli alti e bassi che risentite sono segno di stanchezza mentale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi verranno in mente le domande giuste e riuscirete a vederci più chiaro in campo sentimentale. Il vostro ottimismo si rivelerà contagioso e vi aiuterà a illuminare il resto del vostro cammino. Prendetevi il tempo di vivere!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le turbolenze intorno a voi vi lasceranno senza spazio per l’espressione ma dovrete mantenere la calma. Il vostro cervello ha bisogno di un periodo di riposo – niente di cui preoccuparsi, basterà evitare l’agitazione per tornare in forma.

Oroscopo Branko 16 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Siete più determinati che mai a mantenere le promesse e sarete orgogliosi di voi e delle vostre azioni. Non perdete tempo a discutere dei problemi di salute con certe persone, vi renderanno ipocondriaci.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

Oroscopo Branko 16 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto, gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sul fronte amicizia otterrete successo. Questo è il momento di rivedere le cose con alcune persone. Sarebbe bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non è un elemento favorevole per voi oggi.

