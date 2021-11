Oroscopo Branko 16 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 novembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sembrerete più profondi del solito agli occhi di chi vi circonda e questa sarà la chiave del vostro successo oggi. Siete troppo preoccupati per gli altri, quindi fate una pausa… È vero che non siete a conoscenza dei vostri limiti, concedetevi un po’ di riposo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi sentirete più sicuri e determinati a realizzare i vostri sogni. Siete al top della forma e gestite sempre meglio la vostra energia, con discrezione. Avrete bisogno di confidarvi con qualcuno di cui avete fiducia. Non esitate, vi farà sentire meglio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vita diventerà più serena nel momento in cui un problema si risolve. Forse anche più tranquilla di quanto abbiate mai pensato… Non siete lontani dall’essere oberati di lavoro. Pensate a voi stessi e fate tutto il possibile per ottenere un po’ di pace per recuperare in seguito.

Oroscopo Branko 16 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Buone notizie all’orizzonte, l’atmosfera di oggi non farà che aumentare la vostra fiducia. Approfittate della relativa calma di oggi per pensare realmente a cosa manca nella vostra dieta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro ottimismo è in aumento ed è il momento di approfittare delle cose buone della vita. C’è troppo da fare intorno a voi, riconoscete i vostri limiti. Avrete un affaticamento nervoso, quindi sarebbe meglio cercare pace e tranquillità

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete più composti del solito e le persone ripongono la loro fiducia in voi – sarebbe opportuno non abusarne! Potrete anche sentirvi più nervosi… un forte desiderio di una maggiore libertà ne sarà la causa. Dedicate del tempo a voi stessi.

Oroscopo Branko 16 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete realistici nel sviluppare i vostri progetti futuri. Pur essendo in buona forma per lanciarvi nel gioco sociale potreste prendere ancora una pausa e un po’ d’aria fresca.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il vostro modo di esprimervi potrebbe rendervi impudenti, supererete degli ostacoli interessanti, la vostra audacia avrà i suoi frutti! Vi sentite in piena forma, perché siete felici, ma il vostro corpo ha ancora bisogno di un po’ di riposo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Niente perturberà il vostro ottimo umore oggi. I cieli vi sorridono e voi contraccambiate. I vostri dubbi non toccano il vostro modo di essere e le relazioni con gli altri voi, il che conviene a tutti o quasi.

Oroscopo Branko 16 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete la necessità di concentrarvi su ciò che è essenziale e siete più seri del solito, avete ragione. È necessario dimostrare che siete è in grado di improvvisare, non tiratevi indietro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Chiedete aiuto, vi trovate dinnanzi a una situazione che non potete affrontare da soli. Prendetevi cura dei vostri reni e state attenti agli eccessi alimentari. Sarete troppo facilmente tentati e il fegato ha bisogno di un periodo di riposo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete modo di dimostrare il vostro talento da mediatori in un conflitto tra chi vi circonda. Siete in buona forma, siete quasi elettrici perché avete represso alcuni bisogni. Concedete del tempo alla vostra vita privata.

