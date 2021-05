Oroscopo Branko 16 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete modo di dimostrare il vostro talento da mediatori in un conflitto tra chi vi circonda. Siete in buona forma, siete quasi elettrici perché avete represso alcuni bisogni. Concedete del tempo alla vostra vita privata.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non sarete a corto di parole oggi. Ora è il momento di affrontare una domanda difficile. State tornando in forma, in particolare con i muscoli. Vi sentirete più leggeri, ed i vostri riflessi saranno più nitidi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Oroscopo Branko 16 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete più liberi di far procedere i vostri piani per il futuro. Alcune buone notizie arrivano in campo finanziario. State tornando in forma e vi sentirete sicuri nell’affrontare ciò dovrà essere affrontato. Ricordate che l’azione è più importante dell’intenzione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le stelle vi danno un margine di manovra completo per ottenere il massimo dei piaceri. Avrete bisogno di ricaricare le batterie da soli e di fare un bilancio. Ciò aumenterà il vostro livello di energia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute.

Oroscopo Branko 16 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): State per entrare in una nuova fase, in cui la vostra vita affettiva porterà più soddisfazioni. siate ricettivi! I dubbi che avete stanno minando la vostra energia, quando in realtà ne avreste bisogno. Isolatevi un po’ e cercare di essere più ottimisti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Cercate di più le persone che condividono i vostri valori fondamentali, per essere in grado di stringere rapporti più stretti. Attenzione alla vostra digestione, e rivalutate la vostra alimentazione.

Oroscopo Branko 16 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrete tanto da fare per mettervi d’accordo con i vostri cari sull’impiego del vostro tempo. Malgrado una tendenza a riflettere troppo, manterrete l’equilibrio prendendo aria fresca e preservando la vostra indipendenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi sarà necessario riesaminare alcune questioni. Farete bene a prendere le distanze, ed è la cosa giusta da fare. Fate troppo per gli altri, concedetevi delle pause. Non sentite i vostri limiti, riposatevi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra prospettiva realistica vi aiuterà a mettere le vostre aspettative in prospettiva. Siate pazienti e concentratevi sulla qualità piuttosto che sulla velocità. Siete pronti per la sfida delle mansioni domestiche di base… Siete in buona forma, soprattutto fisica.

