Oroscopo Branko 16 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 aprile 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Finalmente riconquisti il terreno perduto nei giorni scorsi. L’oroscopo di Branko ti invita a sfruttare questo fermento e a guardarti intorno: ci sono opportunità interessanti da cogliere al volo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Secondo l’oroscopo di Branko si prospetta una giornata un po’ altalenante, che potrebbe concludersi con una serata strana. Occhio agli sbalzi di umore, soprattutto in famiglia!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Venere nel segno, Marte in Acquario e ora anche Mercurio in buon aspetto: tutto parla di un oroscopo molto promettente. Secondo Branko, potresti ritrovarti davanti a nuove, interessanti opportunità da non farsi sfuggire.

Oroscopo Branko 16 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La tua situazione sta migliorando poco alla volta. Anche la tua forma fisica è in leggera ripresa. Il popolare astrologo Branko ti incoraggia a usare prudenza, specie se dovrai fare dei conti con un ex.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’oroscopo di Branko vi avvisa: stavolta rischiate! Dovete muovervi con maggiore prudenza sia in amore che sul lavoro. Non tirate troppo la corda, altrimenti potrebbe spezzarsi del tutto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Nonostante il periodo complicato che stiamo passando e le restrizioni che ci costringono a casa, tu continui, determinato, a portare avanti i tuoi progetti. E non è detto che non ti arrivi la tanto ambita promozione…

Oroscopo Branko 16 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’atmosfera in famiglia è decisamente migliorata. Anche con il partner le cose vanno molto bene, tant’è che, secondo l’oroscopo dell’astrologo Branko, potrebbe arrivare una proposta con l’anello per qualcuno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Alcuni Scorpione potrebbe ritrovarsi coinvolti in alcune indagini patrimoniali. L’oroscopo di Branko vi invita ad agire con cautela prima di prendere decisioni importanti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Secondo l’oroscopo di Branko potrebbero presentarsi delle opportunità lavorative da non lasciarsi sfuggire. Il consiglio che ti dà è quello di leggere con attenzione le carte scritte.

Oroscopo Branko 16 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche se le attuali misure restrittive hanno limitato molto la nostra quotidianità, l’astrologo Branko anticipa una giornata all’insegna dell’impegno. Stai portando avanti un tuo progetto, a cui tieni molto: continua così!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Si prospetta una settimana molto promettente dal punto di vista sentimentale. Nei prossimi giorni la Luna sarà nel segno e ti regalerà belle emozioni in amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’oroscopo di Branko ti preannuncia un giorno speciale, perché potrai avere intuizioni importanti. Sii pronto a coglierle, perché potrebbero rivelarsi utili per il tuo futuro!

