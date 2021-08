Oroscopo Branko 16 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Quando pensi ai progetti futuri, hai molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite. Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po’ troppo oltre dal tuo entusiasmo. Anche se tutto sembra andare bene, i problemi potrebbero cominciare non appena ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le tue emozioni vanno in un senso e all’improvviso in un altro, come una bandiera in balia del vento. Anche se può sembrare divertente vedere le tue opinioni che ondeggiano come aquiloni, non puoi mai sapere se una brusca burrasca metterà a tappeto un’idea che in realtà è importante.

Oroscopo Branko 16 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ultimamente hai speso molte energie, e in questo momento senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita. Mantenere dei limiti chiaramente definiti dovrebbe aiutarti, ma forse avresti bisogno di un po’ di tempo per ricaricare le batterie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non sei proprio in forma smagliante, a causa di una vicenda del passato che ti impedisce di concentrarti sul presente. Sai quello che vuoi e dove vuoi arrivare, ma ti senti come imprigionato. Non permettere ai contrattempi di turbarti così tanto, potresti arrivare a fare una stupidaggine.

Oroscopo Branko 16 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei determinato ad andare fino in fondo a qualcosa che hai cominciato già da qualche tempo. Non è una cosa passeggera. Manterrai la stessa disponibilità fino alla fine. Sei all’ascolto di tutte le tue emozioni. Potresti farti influenzare da certe idee un po’ fuori dalla realtà, stai attento che non ti distolgano dai tuoi obiettivi. Rimani con i piedi per terra.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi prendere un po’ più in considerazione i tuoi limiti e la tua resistenza. Hai lavorato molto in questi ultimi giorni, probabilmente troppo, e nonostante la buona organizzazione, questo ti ha preso molte energie. Cerca di accettare le imperfezioni, le tue come quelle degli altri, e di concentrarti sulle priorità.

Oroscopo Branko 16 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l’opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti è difficile comprendere se sei andato abbastanza in profondità, perché più scavi e più scopri. A un certo punto, dovrai pur finire le tue ricerche e metterle in pratica! È decisamente meglio ammettere che stai cercando in un abisso senza fondo, ed andare oltre. Il tuo bisogno di introspezione sarà meno forte a partire da domani.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avere a che fare con qualcuno molto testardo oggi potrebbe essere problematico. Sei soggetto alle emozioni forti e se sei convinto di aver ragione, queste potrebbero esserti d’intralcio in una discussione amichevole. Non lasciare che un piccolo malinteso diventi una sfi

